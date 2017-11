Putin si Assad isi dau mana peste 300.000 de morti

Liderul de la Kremlin a laudat ieri, inaintea unui summit cu Iranul si Turcia pe problema siriana, ”succesul militar” al presedintelui Bashar al-Assad, pe care l-a primit la Soci, apreciind ca razboiul dus de Damasc si armata rusa in Siria ”a ajuns la final”.

”Peste 98% din teritoriul sirian se afla sub controlul fortelor guvernamentale siriene. Teroristii au inca focare de rezistenta dar ele vor fi stinse repede”, a declarat ieri Putin, in timpul unei intalniri cu presedintele Cehiei, Milos Zeman. Putin, principal sustinator al regimului sirian, si-a multiplicat contactele cu omologii straini, la cateva zile inaintea unor noi negocieri pe tema dosarului sirian care vor avea la Geneva, in 28 noiembrie, sub egida ONU, avand ca obiectiv oprirea unui razboi care a facut pana acum cel putin 330.000 de morti in sase ani. Astazi, la Soci, unde Bashar al-Assad a facut prima sa vizita in strainatate din 2015, Putin ii va intalni pe Recep Erdogan si pe omologul sau iranian Hassan Rohani.

Felicitat pentru victoriile antitero

Intrevederea lui Assad cu Putin a avut loc luni dar nu a fost facuta publica decat ieri. Putin l-a ”felicitat” pe presedintele Sirian pentru rezultatul luptei ”antiteroriste”, estimand ca a venit vremea trecerii ”la procesul politic” in Siria. ”Nu dorim sa privim in urma si suntem pregatiti la un dialog cu toti cei care doresc o reglementare politica in Siria”, a declarat Bashar al-Assad. Lansata in 2015, interventia militara rusa in Siria a permis armatei siriene sa preia orasul antic Palmira din mainile ISIS si sa-i vaneze pe rebeli din bastionul lor din orasul Alep. Insa Occidentul il acuza pe Assad ca in cadrul luptei ”antiteroriste” Assad a inabusit in sange marile demonstratii antiguvernamentale care au inceput inca din 26 ianuarie 2011, pe fondul revolutiilor din tarile arabe, unde lui Assad i se cereau libertati politice si anularea sistemului unipartinic, inlaturarea hegemoniei minoritatii alawite (din care face parte si Assad) etc. Regimul a raspuns cu brutalitate: gloante, arestari si bombardarea cartierelor si localitatilor rebele, situatie care a degenerat intr-un razboi civil. Unde civilii au fost prinsi la mijloc intre trupele guvernului, ale rebelilor si ale gruparilor teroriste precum ISIS care a zburdat prin Siria cu tot ”antiterorismul” lui Assad. Ultima initiativa rusa pentru a aduce la masa reprezentantii regimului si opozitiei siriene in Rusia a esuat. Diferite factiuni ale opozitiei siriene se vor reuni incepand de astazi in Arabia Saudita pentru a-si unifica pozitiile in vederea reluarii negocierilor din 28 noiembrie de la Geneva care ar trebui se concentreze pe redactarea unei noi Constitutii si a organizarii de alegeri in Siria.