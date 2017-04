Putin si-a facut Terminator

F.E.D.O.R. (“Final Experimental Demonstration Object Research”) este un robot umanoid capabil sa foloseasca arme de foc, sa conduca o masina sau sa schimbe un bec.

Dezvoltat de cercetatorii militari rusi, FEDOR va face parte insa din echipajul unei noi misiuni spatiale prevazuta pentru 2021. Intre timp, pe pamant, se vede treaba ca poate face o serie de operatiuni ca-n filmele cu Arnold Schwarzenneger. Dincolo de filme, cooperarea intre astronauti si roboti este si mai ales va fi parte integranta din cercetarile stiintifice care au loc pe Statia Orbitala Internationala (ISS). Firme din intreaga lume concureaza sa conceapa roboti care sa fie folositi in multiple domenii de securitate, si chiar sa fie mai vigilenti ca oamenii. Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, a postat deja un material video in care FEDOR lua in catare diferite tinte, avand cate un pistol in fiecare mana. ”Robotul platformei FEDOR si-a demonstrat capacitatea de a trage folosind doua maini. Se lucreaza acum pe abilitatile motorii si pe algoritmul deciziilor”, a scris Rogozin. Dmitri Rogozin a insistat insa ca Rusia nu a dorit sa creeze un Terminator, ci ” o inteligenta arficiala care va avea o mare importanta practica in diverse domenii”, desi, cel putin din imaginile difuzate, ”diferitele domenii” par a fi unul singur: cel militar.