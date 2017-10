Putin si-a ajutat amicii sa stranga 24 de miliarde de dolari. „Tarul” are 200 de miliarde

O ancheta a unei organizatii a jurnalistilor independenti din Rusia dezvaluie averile fabuloase acumulate de anturajul liderului de la Kremlin: „Aici, toti sunt oligarhi!”.

Potrivit investigatiei realizate de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) si Novaia Gazeta, „grupul misterios de apropiati ai sui Putin ” ar ascunde o avere fabuloasa. „Spun ca nu sunt oameni de afaceri, nu sunt cunoscuti opiniei publice si in unele cazuri lumea nu stie ce bogatii sunt inregistrate sub numele lor. Au un singur lucru in comun: sunt prieteni de familie sau din copilarie ai lui Putin. Aceasta avere ar putea avea o explicatie extrem de simpla: ar putea fi banii lui Putin”, afirma autorii investigatiei. Liderul de la Kremlin a negat intotdeauna ca s-ar fi imbogatit, dar apropiatii sai au acumulat in total 24 de miliarde de dolari din companii despre care, afirma ziaristii, unii dintre ei nu stiu mai nimic, nici macar numele, desi teoretic le conduc. Cel mai faimos este violoncelistul Serghei Roldughin, al carui nume a aparut in Panama Papers asociat cu un transfer de 2 miliarde de dolari, si mai exista multi alti apropiati ai presedintelui Rusiei care gestioneaza sume fabuloase. Unul dintre ei, Mihail Selomov, fiul unei verisoare a lui Putin, are oficial un salariu de 700 de dolari pe luna ca expert la o companie a statului rus, dar in ultimii ani a cumparat actiuni de circa 600 de milioane de dolari. Un prieten din copilarie al lui Putin, Piotr Kolbin, fost macelar, ar fi acumulat si el valori mobiliare de peste jumatate de miliard, desi neaga ca ar avea afaceri. Alt amic, Nikolai Samalov, ar avea o avere similara, facuta din contracte cu statul pentru echipamente medicale – iar din banii sai ar fi fost contruit celebrul palat de la Marea Neagra despre care se spune ca ar fi resedinta neoficiala a lui Putin. La aceste date se mai adauga vocile criticilor liderului de la Kremlin care sustin ca, de fapt, acesta ar fi unul dintre cei mai bogati oameni din lume, averea sa fiind insa ascunsa sub doverese forme. Fostul bancher de investitii Bill Browder afirma, de pilda, ca Putin ar avea circa 200 de miliarde de dolari. La prima strigare!