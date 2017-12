Putin, pe sest in Siria: Retragerea!

Liderul de la Kremlin a ordonat, ieri, retragerea majoritatii contingentului militar rus din Siria, la cateva zile dupa anuntul Moscovei privind ”eliberarea totala” a tarii de ISIS.

In cadrul unei vizite surpriza la baza rusa de la Hmeimim, Putin a afirmat insa (pentru cine ar mai fi avut dubii) ca Rusia isi va pastra prezenta in Siria, asigurand ca baza Hmeimim, unde sunt concentrate efectivele militare ruse, si baza navala din Tartus, raman operationale. Putin, care a fost primit la Hmeimim de catre presedintele sirian Bashar al-Assad, de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, si de comandantul fortelor ruse in Siria, generalul Serghei Surovikin, nu a precizat cati militari rusi vor ramane in Siria. ”Obiectivul lupte contra criminalilor inarmati din Siria(…) a fost atins in totalitate si in mod stralucit. Siria a fost pastrata ca stat suveran si independent.

Iar daca teroristii ridica din nou capul, ii vom lovi cu o forta care nu s-a mai vazut pana acum”, a declarat presedintele Rusiei. ”Ceea ce au facut militarii rusi sirienii nu vor uita niciodata, sangele lor s-a amestecat cu cel al martirilor armatei siriene”, a declarat Assad. Dupa vizita fulger de la Hmeimim, Putin a plecat la Cairo, unde a fost asteptat de presedintele Abdel Fattah Al-Sisi pentru discutii tot pe tema dosarului sirian. Siria a fost si subiectul discutiei de ieri seara intre Putin si presedintele Turciei, Recep Erdogan. In doi ani, intre 4000 si 5000 de militari rusi au fost defasurati in Siria. Oficial, 40 si-au pierdut viata, incepand cu 30 septembrie 2015.