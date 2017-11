Putin, noul ayatollah al Orientului Mijlociu

In timp ce americanii se dau de ceasul mortii cu acordul nuclear cu Iranul, Putin descinde la Teheran si lanseaza afacerile secolului. Un pas mai incolo, in Siria, protejatul Moscovei, Bashar al Assad, domneste bine-mersi la umbra supersonicelor de vanatoare rusesti. Ar mai fi batalia pentru Irak, dar timpul nu e pierdut.

Si iata ce a facut mana magica a lui Putin: „Rosneft si compania iraniana National Iranian Oil Company (NIOC) au semnat un acord privind implementarea unor proiecte strategice in Iran, valoarea totala a investitiilor fiind de pana la 30 de miliarde de dolari”. Productia acestor proiecte comune ar urma sa se situeze la 1,1 milioane de barili pe zi. In context, colaborarea cu Iranul va intari si mai mult pozitia Rosneft in Orientul Mijlociu, unde compania si-a asigurat deja cateva acorduri, inclusiv achizitionarea unei participatii in principalul oleoduct din Kurdistanul irakian. De aici, pana la un viitor acord si cu Bagdadul pare a fi numai un pas… Mai mult, seful Lukoil pentru Orientul Mijlociu, Gati Al-Jebouri, declara ca se cauta oportunitati de crestere in regiune, pe masura ce Iranul ofera spre dezvoltare partenerilor internationali mai multe campuri petrolifere. “Iranul este zona noastra tinta in acest moment”, a spus Gati Al-Jebouri. Acesta a mai precizat ca Lukoil discuta in prezent cu compania iraniana National Iranian Oil Company (NIOC) cu privire la implicarea in dezvoltarea campurilor petrolifere Abe Timur si Mansuri din zona central vestica a Iranului. Extinderea Lukoil pare absurda cin moment ce firma este al doilea mare producator de titei din Rusia, cu rezerve dovedite de hidrocarburi care se ridica la aproximativ 1,3% din rezervele globale. Dar exista o explicatie: ce e in subsolul Rusiei sta la pastrare in caz de Doamne-fereste!, in timp ce orice depozit din strainatate este imediat exploatat si aduce castiguri rapide, consistente si… nu le folosesc altii. Si uite asa aflam cum a invatat Rusia ca suprematia globala este una economica, numai eventual sustinuta de interventii armate de succes si neaparat „justificate” . Intre timp, americanii tipa ca Bashar e criminal si ca Phenianul va face praf lumea civilizata a Apusului.

SUA inamicul nr 1 al Iranului

Pe 4 noiembrie 1979, la cateva luni de la Revolutia islamica, studenti luau cu asalt sediul Ambasadei Statelor Unite, la Teheran. Diplomati americani au fost tinuti ostatici timp de 444 de zile, antrenand intreruperea relatiilor diplomatice intre Teheran si Washington, care n-au fost niciodata restabilite. Recent, a fost celebrati 36 de ani de la eveniment prin manifestatii cu discursuri si sloganuri antiamericane, plus traditionalele steaguri americane incendiate public. Totul a avut menirea de a demonstra ca Washingtonul ramane oficial inamicul numarul unual Teheranului. Si nu Rusia lui Putin!