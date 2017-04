Putin, nasul de botez al lui Trump

Documente explozive gasite la Russian Institute for Strategic Studies, institut controlat direct de Kremlin, indicau pasi care trebuiau facuti pentru influentarea alegerilor americane din 8 noiembrie si victoria lui Donald Trump.

Nu mai putin de sapte responsabili americani (din care trei aflati pe posturi) au confirmat scenariul groazei: un institut ce raspunde in fata presedintelui Federatiei Ruse a elaborat foaia de drum pentru a-i netezi calea magnatului american si a clanului lui pana la usa Casei Albe. Cei sapte descriu doua documente oficiale confidentiale elaborate de Institutul rus pentru Studii Strategice, care, potrivit acestora, se afla la originea concluziilor agentiilor de informatii americane cu privire la ingerinta Rusiei in alegerile americane. Documentele au fost obtinute dupa 8 noiembrie. Institutul rus pentru Studii Strategice este condus de fosti agenti ai puternicelor servicii ruse de informatii, numiti de catre Kremlin. Primul din cele doua documente, care a circulat la cel mai inalt nivel din guvernul Federatiei Ruse, incepand cu iunie 2016, recomanda direct Kremlinului sa lanseze o campanie de propaganda pe retelele sociale pentru a-i incuraja pe alegatorii americani sa voteze un presedinte mai favorabil Moscovei decat democratul Barack Obama, raporteaza cei sapte oficiali americani. Al doilea document, redactat in octombrie si difuzat in aceleasi cercuri inalte, avertizeaza cu privire la posibila victorie a candidatei democratilor, Hillary Clinton. Documentul contine recomandarea opririi campaniei de propaganda pro-Trump si strategia de a se insista pe gravitatea fraudei electorale din Statele Unite, in scopul de a submina increderea americanilor in legitimitatea sistemului electoral si reputatia democratei Hillary Clinton.

Kremlin: Niznaiu, panimaiu?

Presedintele Federatiei Ruse a dezmintit pe toata linia orice amestec rus in alegerile americane, diplomatia Kremlinului calificand concluziile serviciilor de informatii americane drept obsesii si bazaconii. Cele doua documente insa au fost fundamentale in intocmirea rapoartelor intocmite de administratia Obama, care au concluzionat negru pe alb existenta unei campanii de dezinformare si de atacuri informatice tintite contra Partidului Democrat, subliniaza cei sapte. ”Vladimir Putin a avut tot timpul in cap acest obiectiv si a cerut Institutul pentru Studii Strategice sa-i traseze o strategie de urmat”, a declarat un fost angajat al serviciilor de informatii americani, care face parte din grupul celor sapte. La fel cum a negat Kremlinul orice imixtiune in alegerile americane, la fel si Donald Trump a negat ca presupusele amestecuri ale Rusiei au avut vreun efect asupra scrutinului.

Casa Alba pregateste o intalnire cu Papa

”Vom lua contact cu Vaticanul pentru a stabili daca o audienta cu Suveranul Pontif poate fi organizata”, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al lui Donald Trump, Sean Spicer. Spicer nu a uitat ca adauge ca presedintele SUA ar fi ”onorat” de o intalnire cu Papa Francisc. De partea sa, Vaticanul a fost surprins de o asemenea initiativa, relativ tardiva, dupa inscaunarea lui Trump la Casa Alba, si a indicat ca Sfantul Parinte va studia situatia. ”Nu am primit o cerere oficiala in acest sens dar un asemenea demers va fi, evident, binevenit”, a declarat pentru Afp Greg Burke, purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun, subliniind canu vede nici o ”constrangere” care ar putea impiedica organizarea unei astfel de intalniri. Trump este asteptat sa participe la summitul G7 care va avea loc (26-27 mai) in Taomina (Sicilia). ”O persoana care vrea sa construiesca ziduri, si nu punti, nu este o persoana crestina”. Declara in februarie 2016 Papa Francisc, in avionul cu care se intorcea din Mexic, provocand o reactie furioasa a magnatului imobiliar care a estimat ca este ”rusinos” ca un lider religios sa ”puna la indoiala credinta unei persoane”. ”Papa Francisc nu a vazut decat o parte a realitatii, nu a vazut criminalitatea, traficul de droguri si impactul economic negativ pe care le au politicile actuale asupra Statelor Unite”, a adaugat el, aparand proiectul ridicarii unui zid la fronitera cu Mexicul. In momentul in care actualul presedinte SUA a depus juramantul, in 20 ianuarie, Papa Francisc s-a rugat pentru ca deciziile sale sa fie ghidate de ”bogatele valori spirituale si etice” ale poporului american, cu o ”preocupare speciala pentru cei saraci si exclusi”.

Institutul: Conspiratii, contrafaceri, fantezii

”Nu stiu nimic despre asta. Singurul lucru pe care il pot spune este ca sapte surse anonime nu fac cat o singura sursa reala. Si dat fiind ca citeaza sapte surse anonime, exact in aceasta nota trebuie sa interpretam informatia”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Informatia este falsa, sustine si Mihail Fradkov, directorul Institutului Rus de Studii Strategice: ”Se pare ca in constiinta lor conspirationista, autorii acestei contrafaceri nu au tinut cont de realitate in dorintele lor fanteziste, in incercarea de a atrage o data in plus atentia asupra temei ‘participarii’ Rusiei la campania preelectorala din Statele Unite”