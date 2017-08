Putin, mult peste Bill Gates

Averea liderului de la Kremlin s-ar ridica la 200 de miliarde de dolari, cu mult peste cele ale creatorului Microsoft si patronului Amazon, Jeff Bezos

Gates si Bezos au fiecare aproximativ 90 de miliarde de dolari. Sume imense. Nu si pentru Bill Browder, PDG-ul Hermitage Capital Management, audiat luna trecuta in Senatul american in dosarul RussianGate. Hermitage Capital Manegement este o societate de fonduri de investitii si de gestionare a activelor, specializata in piata rusa. Potrivit lui Browder, Putin ar detine o avere de 200 de miliarde de dolari. In 1990, firma lui Browder era cel mai mare investitor in Rusia iar el detinea parti in Gazprom si in alte societati dirijate de statul rus. In perioada respectiva, Putin a devenit cel mai bogat om al planetei, arata Browder, folosindu-se de puterea sa politica pentru a-i obliga pe oligarhii care au facut investitii similare cu cele ale lui Browder sa-i cedeze pur si simplu partile lor. In 2003, arestarea lui Mihail Hodorkovsky, cel mai bogat om din Rusia si critic al lui Putin, a fost asimilata cu o reglare de conturi intre Putin si oligarh. ”Dupa arestarea lui, mai multi oligarhi au venit la Putin si l-au intrebat ce trebuie sa faca pentru a nu intra in inchisoare. 50%, a raspuns Putin. Nu 50% pentru guvern sau pentru administratie, 50% pentru Vladimir Putin”, a explicat Browder senatorilor americani. Oficial, Vladimir Putin castiga 133.000 de dolari pe an si nu are decat un modest apartament in Moscova.