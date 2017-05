Putin, luat la rost de Merkel pe tema homosexualilor

Cancelarul Germaniei i-a cerut presedintelui Federatiei Ruse, ieri, la intalnirea bilaterala de la Soci, sa-si foloseasca toata ”influenta” pentru ca homosexualii sa fie respectati in Cecenia, unde numeroase cazuri de torturi si arestari au fost raportate.

”Am vorbit (cu Putin) si despre aceste raporturi extrem de negative si ingrijoratoare despre ce li se intampla persoanelor homosexuale in Cecenia. Trebuie ca drepturile minoritatilor sa fie pastrate”, a declarat ,intr-o conferinta de presa comuna, Merkel. Putin a fost vizibil surprins, mai ales ca in timp ce a luat cuvantul nu a evocat aceasta discutie si nici soarta homosexualilor din Cecenia, o republica din Caucazul rus. La sfarsitul lunii martie, o ancheta a cotidianului Novaia Gazeta a dezvaluit ca homosexualii sunt tinte ale autoritatilor din Cecenia, unde homosexualitatea este o crima pasibila cu moartea, chiar din partea membrilor familiilor persoanelor LGBT.

Relatii tensionate la malul Marii Negre

Evocata ca o redemarare a relatiilor bilaterale, intalnirea de la Soci a demonstrat ca diferentele dintre cele doua tari cu privire la criza din Ucraina sau anexarea Crimeei de catre Rusia nu s-au aplanat. Germania nu a acceptat anexarea Crimeei in timp ce Moscova si-a pastrat iritarea fata de rolul jucat de berlin in sustinerea retoricii anti-ruse in Europa de Est. Merkel ramane insa un interlocutor privilegiat pentru Putin, mai ales inaintea summit-ului G20 din iulie, in Hamburg. Presa rusa a evocat si interesul lui Putin despre cum il vede Merkel pe presedintele Donald Trump, pe care cancelarul l-a intalnit recent la Washington. La masa discutiilor au stat si lupta antitero si situatia din Orientul Apropiat. Kommersant noteaza ironic: ”Intalnirea lui Trump cu Merkel are loc in insorita statiune de la malul Marii Negre, dar nu inseamna ca este si un dezghet al relatiilor bilaterale”. Totusi, Berlinul este constient ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei nu l-au influentat pe Putin si de aceea joaca pe cartea ”normalizarii ” relatiilor, via gazul rusesc. ”Nu vom interveni niciodata in politica altor tari si dorim ca nimeni sa nu intervina in politica interna si externa a Rusiei”, a strecurat straveziu Putin, raspunzand unei intrebari cu privire la presupusele acuzatii de ingerinta rusa in alegerile din tarile occidentale. Merkel, candidat la alegerile legislative germane din seprembrie, a raspuns ca nu este ”o persoana anxioasa” dar ”se va lupta” pe baza propriilor convingeri, adaugand ca Germania este pregatita sa faca fata oricarei tentative de dezinformare. ”Stim ca cybercriminalitatea este o miza internationala”, a spus Merkel.