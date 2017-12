Putin, la al patrulea mandat

Presedintele Rusiei a facut ieri anuntul multasteptat, declarand ca se va prezenta la alegerile prezidentiale din martie 2018, de unde o victorie aproape sigura il va plasa in fruntea tarii pana in 2024.

”Anunt candidatura mea la postul de presedinte al Rusiei”, a declarat Vladimir Vladimirovici in cadrul unei intalniri cu muncitorii de la o uzina din Nijni Novgorod (Volga), transmisa in direct la televiziune. ”Rusia va continua sa mearga inainte. Iar din acest mars inainte nimeni nu o va opri niciodata”, a lansat Putin, in fata unui public cucerit. Cu cateva ore inainte, liderul de la Kremlin a intretinut suspansul in cadrul unui forum la Moscova, promitand ca va lua ”foarte curand” o decizie cu privire la candidatura sa, de care foarte putini observatori s-au indoit. ”Veti fi cu rusii in 2018?”, fusese intrebat. ”Sunt mereu cu voi”, a raspuns enigmatic Putin. ”Este o decizie foarte importanta pentru orice persoana, pentru ca motivatia trebuie sa vina numai din vointa de a face viata mai buna in aceasta tara, de a o face mai puternica, mai aparata”, a spus Putin. Principalul partid pro-Kremlin, Rusia Unita, a anuntat deja ca va sustine candidatura lui Vladimir Putin, in timp ce Viaceslav Volodin, presedintele Dumei (camera inferioara a Parlamentului) s-a declarat ”fericit” de anuntul presedintelui. La putere din 2000, intr-o Rusie instabila si cu economie neperformanta, Putin este admirat de majoritatea concetatenilor ca omul forte care a repus Rusia pe harta lumii, in timp ce detractorii ii reproseaza un recul al drepturilor si libertatilor.