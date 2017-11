Putin, ingrijorat ca rusii nu mai fac copii

Situatia demografica din Rusia, dupa o grava criza ca urmare a colapsului URSS, s-a degradat din nou, a avertizat ieri liderul de la Kremlin, anuntand o serie de masuri de politica familiala, la patru luni inainte de alegerile prezidentiale.

”Astazi, in principal din ratiuni conjuncturale, situatia demografica din Federatia Rusa se afla iar in dificultate”, a afirmat Vladimir Putin in cursul unei reuniuni consacrate chestiunilor familiale. ”Aceasta tendinta era previzibila, ea este legata de consecintele ultimelor crize demografice profunde”, a adaugat Putin, facand referire la ”marea cadere demografica din epoca Marelui Razboi Patriotic (1941-1945) si a celei de la mijlocul anilor 90”. Din cauza numarului mic de persoane nascute in anii 90, femeile avand varsta potrivita pentru a da nastere unui copil sunt la ora actuala mai putin numeroase, rezultand o scadere a natalitatii, potrivit demografilor.

O prioritate in trei mandate

Vladimir Putin, care a facut din cresterea demografica una din prioritatile celor trei mandate ale sale, a pus in practica in ultimii ani un program de subventii familiale si i-a indemnat personal pe rusi sa se apuce de facut copii. Totodata el a anuntat ca subventiile existente vor fi prelungite. Printre alte masuri pe care le-a anuntat ieri este ca 144,5 miliarde de ruble (2 miliarde de euro) vor fi destinate pentru noi alocatii pentru femeile care au adus pe lume primul lor copil, si nu numai incepand cu al doilea. Acestea vor primi in medie 10.500 de ruble pe luna (aproximativ 150 euro) pe o perioada de 18 luni dupa nastere, a precizat Vladimir Putin. ”Este necesar sa lucram cu eficacitate si coerenta in toate domeniile, odata pentru a reduce mortalitatea (infantila) si apoi pentru a stimula rata natalitatii”, a declarat liderul de la Kremlin, cerand ”reluarea de la zero a politicii noastre de dezvoltare demografica”.

Cinci milioane de rusi, evaporati dupa 1991

Rusia numara la ora actuala o populatie de 149, 9 milioane de locuitori, departe de vremurile de glorie a fostei URSS. De altfel, dupa caderea URSS, tara a pierdut peste cinci milioane de locuitori. Rusia a plonjat de atunci intr-un cerc vicios demografic, mai ales din cauza deteriorarii conditiilor de trai care a antrenat o crestere a ratei mortalitatii si o criza a natalitatii. Dupa o curba optimista in ultimii ani, declinul demografic s-a acccentuat iarasi. Potrivit agentiei ruse de stastistica, tara a pierdut 106.200 de locuitori, in perioada ianuarie-octombrie 2017. In aceeasi perioada, in 2016, Rusia a castigat 18.200 locuitori.