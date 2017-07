Putin i-a tuns barba liderului ISIS

Militantii Statului Islamic au confirmat moartea liderului lor, Abu Bakr al-Baghdadi, au anuntat postul tv Al Sumaria si Observatorul sirian al drepturilor omului. Ministerul rus al Apararii, anuntat, in 22 iunie ca Al-Baghdadi si alti 300 de teroristi au fost ucisi in 28 mai, in urma unui raid aerian al fortelor aeriene ruse, in apropiere de orasul Rakka (Siria). Trump deja s-a avantat, ieri, pe Twitter: ”Mare victorie impotriva ISIS”.

Rusii estimau ca este aproape ” 100% sigur” ca liderul ISIS a fost ucis. La randul sau, postul tv iranian IRIB a publicat in 29 iunie doua fotografii ale cadavrului unui barbat prezentat ca Abu Bakr al-Baghdadi. Ieri, Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDH) a anuntat ca detine informatii de la responsabili ai Daesh care confirma moartea liderului lor si ca au prezentat un succesor al ”califului”.

”Inalti responsabili ai ISIS prezenti in privincia Deir Ezzor (Siria) au confirmat pentru OSDH moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi, emirul ISIS”, a declarat directorul OSDH, Rami Abdel Rahmane. ”Statele Unite nu au informnatii pentru a confirma faptul ca liderul ISIS a fost ucis”, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului. Nici Coalitia antitero internationala , condusa de SUA, nu a fost in masura, ieri, sa confirme informatia. Al-Baghdadi nu a mai dat un semn de viata din 2016, dupa o inregistrare audio difuzata in noiembrie, la scurt timp dupa lansarea ofensivei jihadistilor asupra orasului Mosul (Irak), in care le cerea combatantilor sa lupte ”pana la martiraj”.

Tot in Mosul, liderul ISIS si-a facut prima si singura aparitie publica, in iulie 2014, la moscheea al-Nouri, distrusa acum de jihadisti.

Seicul invizibil

Lumea l-a descoperit pe Baghdadi in 29 iunie 2014, cand si-a proclamat ”califatul” in Siria si in Irak. Contrar fostului lider al Al-Qaida, Osama bin Laden, Baghdadi a intretinut un mister in legatura cu propria persoana. Potrivit unor martori, la un moment dat se adresa combatabtilor Daesh purtand o masca pe figura, de unde si porecla ”seicul invizibil”. Baghdadi, pe numele sau real Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai, s-a nascut in Samara (Irak) in 1971, intr-o familie sunita, saraca si pioasa. A studiat teologia la Bagdad inainte de a crea o mica grupare jihadista (Jamaat Jaish Ahl al-Sunnah wal Jamaa) . in timpul insurectiei sunite din 2003 survenita dupa invadarea Irakului de coalitia condusa de SUA.

A fost in mana americanilor

In scurt timp, a fost capturat de americani si incarcerat doi ani in Bucca, o uriasa inchisoare (inchisa in 2009). Peste 300.000 de detinuti, intre care jihadisti sau fosti soldati ai lui Saddam au tranzitat aceasta zona de detentie, supranumita ”scoala jihadului”. In 2006, s- a alaturat organizatiei Statul islamic in Irak (EII), creata de Al-Qaida si de alte grupari teroriste. A urcat rapid in ”ierarhie” pentru a deveni seful Al-Qaida in Irak in 2010. In octombrie 2011, SUA l-au denumit oficial ”terorist” si au oferit o recompensa de 10 milioane de dolari pe capul lui.

Treptat, Daesh s-a ”emancipat” fata de Al-Qaida, cutand in special surse de finantate autonome, pana a devenit oficial autonom, in 2013. Al-Baghdadi a refuzat atunci, la trei ani dupa moartea lui Bin Laden, sa jure credinta liderului Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri care cerea ca ISIS sa nu actioneze decat in Irak iar Siria sa fie lasata pe mana unei ramuri a Al-Qaida, Front al-Nusra (acum Jabhat al-Sham). Deci, de abia cand a proclamat Statul Islamic in Irak si Levant, in iunie 2014, profitand de haosul instaurat de razboiul civil din Siria, Al-Baghdadi a acces la notorietatea internationala.

Dar nimeni nu-i de neinlocuit

Proclamandu-se ”calif” al ”credinciosilor”, a pretins ca a preluat ”leadershipul” de la Al-Qaida pentru a restaura gloria islamului si al conduce un teritoriu imens in Siria si in Irak, bogat in petrol si populat de sapte milioane de oameni. In ultima perioada, Al-Baghdadi ar fi trait in zonele situate la frontiera dintre Siria si Irak, zone controlate de Daesh. Wassim Nasr, jurnalist specializat in jihadism, estimeaza ca limitate consecintele mortii lui Al-Baghdadi pentru ISIS deoarece conducerea organizatiei este descentralizata acum. ”Toti comandantii au o mare libertate de decizie si actiune. Aceasta impiedica personificarea si personalizarea miscarii jihadiste. Absenta personificarii ilustreaza pragmatismul combatantilor ISIS, constienti ca liderii lor sunt vanati de toata lumea si pot fi ucisi in orice moment”.