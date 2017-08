Putin, amicul presei

Liderul de la Kremlin a sustinut ca influenta statului asupra mass-media si internetului ar trebui „redusa, daca nu chiar exclusa”, o declaratie surprinzatoare dat fiind faptul ca autoritatile ruse controleaza tot mai strans spatiul mediatic din tara.

“Daca societatea insasi va pune la punct un sistem de filtre morale si etice, va fi corect sa reducem, daca nu chiar sa excludem — dar ar fi mai bine sa excludem — influenta statului in acest proces”, a spus Vladimir Putin, invitat in Crimeea la un forum al tineretului rus, adaugand ca este “in contact, dar nu permanent, cu directorii principalelor televiziuni” din Rusia. Totusi, “Ceea ce legea interzice, trebuie interzis peste tot, in internet, la televiziune sau in alte mass-media”, a mai nuantat Putin. Luna trecuta parlamentul rus a votat o lege ce interzice utilizarea in Rusia a “anonymizers”, servicii web ce permit accesul in mod anonim la site-urile de internet blocate pe teritoriul tarii. Mai mult, o alta lege ii obliga pe internauti sa se identifice printr-un numar de telefon pentru a folosi mesageriile pe web, dupa ce Roskomnadzor, autoritatea pentru supravegherea mass-media, a amenintat ca va bloca Telegram, mesagerie foarte raspandita in Rusia pentru nivelul sau ridicat de criptare.