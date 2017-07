Putin, amenintat de hand spinners

Televiziunea de stat rusa estimeaza ca celebra jucarie a fost creata de americani pentru a-i impinge pe opozantii Kremlinului sa comita acte contra presedintelui Federatiei Ruse. Un spinner poate sa-i ”zombifice” pe oameni. Mare-i gradina…

Conceput la origini pentru a reduce anxietatea copiilor ce sufera de autism, hand spinner s-a impus ca un must-have in lumea intreaga. Dar se pare ca provoaca efecte inverse in randurile jurnalistilor televiziunii oficiale din Rusia urmariti de gandul ca propagarea mondiala a jucariei serveste unor scopuri intunecate. Ca, spre exemplu, incurajarea tinerilor la ura impotriva lui Putin. Astfel, potrivit prezentatorului Rossiya 24, Alexey Kazakov, intr-unul din numeroasele programe dedicate pericolelor ce le reprezinta hand spinner-ul difuzate de postul tv (controlat de guvern) spune ca jucaria ”face o persoana vulnerabila la manipulare”. Dar, inca de luna trecuta, jucaria, in aparenta inofensiva, ii intriga pe expertii rusi care o suspecteaza ca este o unealta de manipulare a opozantilor regimului, fabricata de americani. ”Nu este probabil o coincidenta ca a inceput sa se vanda in timpul evenimentelor organizate de opozitie”, a avansat Kazakov anterior, inainte de e explica: obiectul poate fi folosit pentru a-i ”zombifica” pe oameni si a experimenta un soi de ”hipnoza”. In sprijinul acestei ”teorii” in Kazakov a expus raportul unui psiholog ,Svetlana Filatova, potrivit careia spinner-ul poate dezvolta indemanarea copiilor dar ”le adoarme spiritul” iar concentrarea necesara invartirii obiectului ”ii antreneaza intr-o alta lume”.

Teoria complotista

”Pericolele” spinner-ului au fost deja evocate de Kazakov intr-o alta emisiune, luna trecuta, in cursul careia relata ca jucaria a ”fost deseori observata in mainile membrilor opozitiei” si ca scolarii si liceenii rusi o folosesc masiv, in timp ce in Occident tendinta este inversa. ”Dupa cum vedeti, inscriptiile sunt numai in limba engleza, niciun cuvant in rusa”, a lansat coprezentatorul Nikolai Sokolov, fluturand un hand spinner. ”Ratiunea pentru care a devenit asa de populara in Rusia ramane un mister. Cine si in ce scopuri a promoveaza atat de mult?”. Prilej pentru internauti sa ironizeze masiv teoria complotista lansata de Rossiya 24.

Incercuit de NATO, ca de Hitler

Spinner ca spinner, dar ce te faci cu Alianta Nord Atlantica care si-a intarit prezenta la portile Rusiei? Celebrul Emir Kusturica si-a pus limba la treaba si a declarat, intr-un interviu pentru Sputnik, ca situatia e grava si prezinta umflaturi dar are el, Putin, ac de cojocul ”jandarmului omenirii” care este SUA. Comentand cererea Statelor Unite de a i se prezenta un raport cu privire la cooperarea militara intre Rusia si Serbia, Kusturica a declarat: ”Toata lumea stie ca, la ora actuala, forte militare mult mai importante ca ale lui Hitler sunt desfasurate la frontierele Rusiei dar nu stim in ce scopuri”. Dar, a urmat celebrul regizor, ”Vladimir Putin stie ce face, strategia sa fiind cea a unui bun judoka care stie sa respinga forta altuia”.

Un nou stat: ”Mica Rusie”

Separatistii prorusi din estul Ucrainei au proclamat ieri crearea unui nou stat: ”Mica Rusie” (Malorusia), pe fondul crizei ce domina regiunea Donbass. Astfel, presedintele autoproclamatei Republici Populare din Donetk, Alexandr Zaharcenko, a propus crearea Malorusiei pentru o perioada tranzitorie de trei ani. ”Regimul de la Kiev nu este in masura sa opreasca razboiul civil, de aceea trebuie un tanar stat independent”, a declarat Zaharcenko. Calificand drept ”impas” situatia actuala din estul Ucrainei, Zaharcenko a denuntat ”neputiinta Ucrainei in reglementarea crizei din estul tarii si a estimat ca proiectul sau va contribui la ”reunificarea tarii”. Conflictul din estul Ucrainei a inceput dupa ce presedintele prorus Viktor Ianukovici a fost alungat, in cadrul unor masive proteste si a apelurilor pentru strangerea de legaturi cu Occidentul, Rusia denuntand un puci pus la cale de Vest si anexand ulterior peninsula Crimeea, in sudul Ucrainei.

Scandalul diplomatilor expulzati

Rusia isi rezerva dreptul de a lua masuri de retorsiune, ”pe baza principiului reciprocitatii”, daca Washington nu rezolva problema retrocedarii proprietatilor dimplomatice rusesti confiscate de administratia Obama in 2016, a informat ieri ministerul rus de Externe, dupa discutiile de luni pe acest subiect intre adjunctul MAE rus, Serghei Riabkov, si omologul sau american Thomas Shannon. In decembrie 2016, Barack Obama a anuntat o serie de masuri destinate sanctionarii Moscovei pentru presupusa ingerinta in alegerile prezidentiale americane, SUA expulzand 35 de diplomati rusi si inchizand doua complexe rezidentiale ale misiunii diplomatice rusesti, in New York si in Maryland. O sursa din cadrul administratiei americane a informat ca, privind bunurile diplomatice rusesti, Moscova nu-si va recupera aceste proprietati daca Casa Alba ”nu va obtine ceva in schimb”.