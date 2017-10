Puscariile americane produc infractoare model

Ceea ce parea la un moment dat a fi doar un moft, a luat acum o amploare de nestapanit. Tot mai multe infractoare postate de paginile de facebook ale politiei sau puscariilor americane devin personaje virale pe internet, cu potential de a deveni… modele.

Si, datorita faptului ca arata foarte bine sau ca au fost binecuvantate cu talentul de a poza cu atitudine, internautii le transforma pe frumoasele infractoare in personaje publice de –a dreptul invidiate, fara a tine cont catusi de putin de faptele acestora. Iar unele agentii de modelling chiar fac oferte serioase frumoaselor infractoare pentru joburi pe bani grei. Acum, exista chiar si o galerie foto cu astfel de potentiale modele. Astfel, foarte votate sunt fetele din imaginile 1 si 2, ambele apreciate pentru modul de a poza in fata aparatelor de fotografiat ale politiei, atunci cand au fost arestate. Cel putin, fata din poza 2 a fost catalogata ca fiind posesoarea unei priviri totodata „inocenta si obraznica, intr-un mod sexy”. Infractoarea din imaginea 3 este dotata cu un „vino-ncoa” fabulos. Cu o imagine de adolescenta rebela, Alyssa Bathrick, din Carolina de nord, foto 4, are mai multe imagini puse pe internet, pentru ca are mai multe arestari la activ. Dar internautii o iubesc. In fine, fata cu numarul cinci, „este de o naturalete zdrobitoare”. Ce sa faci, fiecare cu norocul lui…