Puigdemont scapa de catuse europene, nu si de cele spaniole

Curtea Suprema a Spaniei a anuntat ieri ca a retras mandatele europene de arestare emise pe numele presedintelui catalan destituit Carles Puigdemont si a patru fosti ministri regionali care au fugit impreuna cu el in Belgia.

Insa judecatorul de instructie al instantei spaniole a declarat ca mandatele de arestare spaniole emise pe numele lor se mentin iar acestia vor fi arestati in momentul cand se vor intoarce in Spania. Judecatorul a declarat ca, dupa emiterea mandatelor europene de arestare pe numele lui Puigdemont, Antonio Comin, Lluis Puig, Meritxell Serret si Clara Ponsatíles, cei cinci inculpati ”si-au manifestat intentia de a se intoarce in Spania pentru a-si exercita mandatele electorale”, candidand la alegerile regionale. Retragerea mandatului de arestare european previne de asemenea situatia ca si o alta jurisdictie europeana in plus fata de cea spaniola sa se ocupe de acest caz, a mai precizat Curtea Suprema. Aceasta decizie a creat surpriza, in conditiile in care justitia belgiana era asteptata sa se pronunte, in 14 decembrie , cu privire la extradarea celor cinci fosti lideri separatisti catalani. Carles Puigdemont si cei patru colegi s-au instalat in Belgia, in 30 octombrie, pentru a scapa de justitia spaniola, care-i acuza de rebeliune, ravratire si deturnare de fonduri publice, in cadrul anchetei asupra proclamarii unilaterale, in 27 octombrie, a ”Republicii Catalane”, la Barcelona.Guvernul spaniol condus de Mariano Rajoy a replicat imediat, plasand regiunea sub tutela, a destituind guvernul regional si dizolvand parlamentul regional pentru a convoca noi alegeri.