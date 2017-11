Puigdemont ataca UE, Catalonia a paralizat

Curtea Constitutionala spaniola a anulat ieri declaratia unilaterala de independenta a Cataloniei, adoptata in 27 octombrie de catre Parlamentul regional, ca ”nula si neconstitutionala”. Nu si pentru Puigdemont. Nu si pentru separatisti care au blocat ieri trenuri si autostrazi.

Presedintele catalan destituit s-a dezlantuit ieri de data aceasta impotriva UE. Pentru ca UE a sustinut ”lovitura de stat” intentata de premierul Mariano Rajoy contra Cataloniei, regiune pusa sub tutela Madridului. ”Veti accepta rezultatul votului catalanilor (din 21 decembrie) sau veti continua sa-l sprijiniti pe Rajoy in aceasta lovitura de stat?” a lansat Puigdemont presedintilor Comisiei si Parlamentului europene, in cadrul unei reuniuni cu primarii catalani la Bruxelles. ”Asta este Europa pe care doriti sa ne-o propuneti?”. Puigdemont a apreciat Catalonia ca ”singurul teritoriu al Europei unde exista aceasta anomalie democratica: un parlament regional ales de popor caruia i-a fost interzis sa-si exercite puterea”. ”Domnilor Juncker si Tajanii (presedintii Comisiei si Parlamentului europene), aceasta este Europa pe care doriti sa o construiti? Cu o tara (Spania) care-si pune conducatorii in inchisoare?”.

Tot in Belgia, premierul Charles Michel a declarat ca nu exista ”nici o criza politica pe teritoriu belgian” consecutiva crizei catalane, in ciuda declaratiilor de sustinere a separatistilor catalani facute de ministri nationalisti flamanzi. Si ca mandatul european de arestare emis pe numele lui Puigdemont este ”o afacere a justitiei belgiene, si nu a guvernului”. Iar pe plan diplomatic, a adaugat Michel, ”nu avem alt interlocutor decat guvernul spaniol si Madridul”.

”Vaga general”

Un apel la greva generala a fost lansat ieri in Catalonia de catre organizatia intersindicala separatista CSC care acuza Madridul ca a facilitat plecarea a mai multor mii de companii din regiune pentru a o ”slabi economic”. Numeroase sosele si autostrazi au fost blocate, in special autostrada AP-7, care se intinde de-a lungul coastei mediteraneene spaniole si leaga Andaluzia cu frontiera franceza, si A-2, care leaga Barcelona de Madrid. Au fost identificate 50 de puncte de blocaj. Concomitent, tranportul feroviar a fost perturbat, un TGV care a plecat din Barcelona spre Lyon (Franta) fiind nevoit sa se intoarca din drum din cauza manifestantilor care au blocat caile ferate.

Greva lansata de CSC a fost sustiuta de Adunarea Nationala catalana si de Omnium Cultural, asociatie cu caracter politic, care au profitat pentru a cere eliberarea din arest a liderilor separatisti detinuti de Madrid. In gara din Girona sute de persoane au fortat un baraj al politiei pentru a ajunge pe calea ferata si a impiedica circulatia trenurilor. Potrivit politiei, grevistii au blocat drumuri, gari si situri turistice, provocand mari tensiuni in Catalonia. Premierul spaniol Mariano Rajoy a evocat ”riscul saracirii regiunii” daca aceste proteste vor continua. Legislatia spaniola interzice greva din motive politice.