Pugdemont lasa independenta in padure

Independenta sau moarte? ”Niciodata! Sunt mereu pentru un acord cu Spania”, a raspuns Carles Puigdemont, dand asigurari ca o alta solutie decat independenta Cataloniei ”ramane posibila”.

Pretedintele catalan destituit a acordat un interviu unui cotidian belgian (Puigdemont se afla in Belgia) dar pentru a evita o aglomerare de alti jurnalisti a propus ca el sa aiba loc in cadrul unei plimbari prin padure. ”Sunt dispus si mereu am fost dispus sa accept realitatea unei alte relatii cu Spania”, a declarat el, inainte de a preciza ca este pregatit sa ia in calcul alta ”solutie” in afara de independenta cu care, de altfel, a declarat ca va merge pana in panzele albe. ”Este in continuare posibil! Am pledat pentru independenta intreaga mea viata, am lucrat timp de 30 de ani pentru a obtine o alta ancorare a Cataloniei in Spania”, a spus el. ”Sunt in continuare pentru un acord”, a insistat Puigdemont. Dar aceasta nu s-a putut pentru ca de vina ar fi Partidul Conservator (PP) al premierului spaniol Mariano Rajoy, care este responsabil de recrudescenta sentimentelor separatiste. Separatismul a fost alimentat in Catalonia prin invalidarea, in 2010, unui statut al autonomiei care-i conferea largi competente acestei regiuni, o anulare facuta de Curtea Constitutionala la sesizarea PP. Puigdemont declarase deja in 31 octombrie ca trebuie ”incetinit” procesul de independenta pentru a se evita ”tulburarile si violentele”. Puigdemont intentioneaza sa se prezinte la alegerile regionale din Catalonia (convocate de Rajoy, in 21 decembrie) chiar daca este vizat de un mandat de arestare emis de justitia spaniola. Cum, nu se stie. Dar ca vrea sa fie candidatul unei liste unitare. Iarasi nu se stie cum, pentru ca partidul sau (PDeCAT) este depasit in sondaje de stanga republicana a Cataloniei (ERC) cu care s-a aliat pentru a guverna incepand cu 2015, dar care acum vrea sa se prezinte separat.

55% din spanioli, pentru legislative anticipate

Potrivit unui sondaj Metroscopia realizat pentru El Pais, mai mult de jumatate din spanioli sunt favorabili alegerilor legislative anticipate la nivel national, in conditiile in care criza catalana a aruncat Spania in cea mai grava criza politica dupa tentativa de puci din februarie 1981. In octombrie, 49% din spanioli doreau un scrutin national anticipat. Viitoarele alegeri sunt prevazute in 2020. Daca ar avea loc acum, Partidul Popular al lui Rajoy ar obtine 26,1% din sufragii (fata de 26,9% in iulie) in timp ce liberalii Ciudadanos ar obtine 22,7% (18,5 in iulie)