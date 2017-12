Pufaitul de „electronice” va afecteaza inima!

Tigarile electronice pot afecta frecventa cardiaca si functia cardiovasculara, avertizeaza un studiu prezentat la Sesiunea Stiintifica organizata de Asociatia Americana a Inimii (AHA) in Anaheim, California.

Oamenii de stiinta au analizat pe soareci efectele asupra sistemului cardiovascular ale aerosolilor emisi de tigarile electronice in comparatie cu tigarile traditionale, descoperind ca expunerea la aerosoli ENDS si fumul provenit de la tigarile electronice au scazut rapid frecventa cardiaca (bradicardie). Pe langa nicotina, tigarile electronice contin in general propilen glicol si/sau glicerina vegetala, utilizata de obicei in lotiunile de piele utilizare pentru mentinerea hidratarii dermei sau ca aditiv alimentar. Chiar daca efectele utilizarii sistemelor ENDS trebuie “aprofundate”, experimentele din acest an sugereaza ca aerosolii produsi de aceste dispozitive pot declansa efecte cardiovasculare si poate creste riscul de aparitie a aritmiei — bataile neregulate ale inimii — si a afectiunilor cardiace. La sesiunea organizata de AHA au participat 18.000 de persoane din peste o suta de tari.