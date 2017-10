Pudicilor, noroc ca pe vremea voastra nu exista Facebook!

Mare scandal mare. Pe infinitul Facebook au fost postate poze de la un bal al bobocilor din Cluj, in care se vede cum eleve de 15 ani au fost puse sa manance cate o banana din poala partenerilor, in timp ce acestia stateau pe scaun. Sodoma si Gomora la un loc!

Este incredibil cati puritani exista in tara asta. De altfel, de aici ai putea extrage cu mare usurinta membrii unei noi Inchizitii morale. Gesturile fetelor, pe care, de altfel, majoritatea acestor cruciati ai curateniei la trup si minte le umaresc „live” pe streamingurile porno ale mileniului, au starnit mania proletara ale sfintilor formatori de opinie. Multora poate li s-au sters totalmente momentele cand inghesuiau cate o fata pe la colt pe culoare sau tot felul de glumite cu tenta sexuala, ca, deh, erau in sfarsit la liceu. Astia sunt cei care ridica piatra primii, frate, uitand cum au scapat de invazia de cosuri de pe frunte si obraji si de revistele porno trecute din mana-n mana pe sub scolarestile banci. In mintilor lor acum eradicate de dorinte si sperante, astfel de gesturi sunt inimaginabile, baietii aceia trebuie neaparat marcati cu fierul rosu, iar fetele, pentru ca au strungareata, sa fie aratate cu degetul ca vesnice slujitoare ale ilicitelor Sodoma si Gomora. Norocul vostru, mari proti ai eticii, este ca nu exista pe atunci Facebook, fariseilor.