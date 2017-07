Psiholog din Capitala, acuzat de zeci de violuri, trimis in instanta

Magistratii de la Judecatoria Sectorului 6 vor fi cei care vor decide ce anume se intampla intr-un caz greu de imaginat cu un pretind medic aflat, la aceasta ora, in arest la domiciliu.

Si anume un psiholog – suspendat in fapt din aceasta functie, din cate transmit reprezentantii Parchetului Capitalei, care pretindea ca ar fi si ginecolog – a fost trimis recent in judecata, procurorii acuzandu-l de nu mai putin de 31 de infractiuni de viol, 32 de agresiune de sexuala, dar si 48 de infractiuni de violare a vietii private.

Din comunicatul Parchetului rezulta ca au fost 92 de femei care “au vizitat cabinetul inculpatului pentru sustinerea pretinsului examen de medicina muncii”, prilej cu care medicul in cauza, Bogdan Giuseppe, s-ar fi prezentat ca fiind atat psiholog, cat si ginecolog.

Mai mult, anchetatorii sustin ca “dupa supunerea victimelor la un pretins examen psihologic, inculpatul isi declina si calitatea de medic ginecolog, inventand o serie de probleme medicale ginecologice de natura sa alarmeze victimele” si ca “in acest mod inculpatul isi convingea victimele sa suporte un pretins control ginecologic, sub pretextul aplicarii unor metode revolutionare de eliminare a problemelor astfel identificate, urmarind in fapt satisfacerea propriilor nevoi sexuale. Pretinsele controale ginecologice se desfasurau in fata mai multor camere video disimulate in cabinet, cu care inculpatul inregistra activitatile respective, facandu-si o veritabila arhiva de materiale pornografice”.