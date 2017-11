PSD si ALDE, pareri diferite pe tema alegerii primarilor

Liderul ALDE a facut cunoscut acest aspect, la finele sedintei de luni a Coalitiei, cand s-a discutat pe marginea votului privind alegerea primarilor din doua tururi.

Calin Popescu Tariceanu a explicat faptul ca ALDE sustine votul in doua tururi, in timp ce “colegii din PSD au o parere opusa” si ca fiecare are “considerentele proprii pentru a adopta” anumite pozitii, fara ca acest lucru sa insemne ca sunt probleme la nivel de Coalitie, cum ar s-ar putea grabi unii sa interpreteze. “Aceasta chestiune nu a facut parte din ceea ce am negociat impreuna (…) e un lucru care ne diferentiaza, dar asta nu inseamna ca ne separa”, a sustinut Tariceanu, in aceasta dupa-amiaza, de la Parlament.