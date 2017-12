PSD peste tot. Din cauza PSD

Ca s-a numit FSN, FDSN sau PSDR, din 1990 si pana in 1996 s-a vorbit numai de PSD. Din 2000 si pana in 2004, la fel. Partidul Social Democrat era principalul subiect despre care se discuta. Fie video, audio sau scrisa, presa avea un singur subiect de tocat: PSD. Invatasem, insa, de la ziaristii cu greutate de dinainte de 1990, ca niciodata nu trebuie sa ma las inregimentat in plutonul care este de acord cu puterea. Trebuie sa fiu in permanenta opozitie cu ea, dar fara a-mi incolona simpatiile in tabara adversa.

Pe Ion Iliescu, bunaoara, nu l-am iubit niciodata. Mai mult decat a tine cont de functia lui, nu am simtit nevoia sa mai fac vreun efort. L-am bombardat poate nu chiar zi de zi, dar, oricum, ori de cate ori se ivea prilejul. Si se ivea destul de des. Ba, mai mult, stiu ca la un moment dat am scris, transant, ca ar trebui sa plece fie macar si pentru faptul ca presa s-a plictisit de el, iar ziaristii mai vor sa scrie si altceva. Prin el, PSD luase in stapanire totul.

Nastase, monopol de stat

Intre 2000 si 2004, locul lui Iliescu a fost luat de Adrian Nastase. „Arogantul ala mic”, cum ii spunea Iliescu, acaparase tot ce insemna spatiul public. In spatele lui, pentru ca nu se putea altfel – PSD. Deschideai radioul sau televizorul – PSD. Rasfoiai un ziar, si atunci chiar eru multe, tot PSD.

Opozitia se ofilea pe garduri, de parca nu exista. Daca vorbeai de ea, tot la PSD te raportai, caci fara acesta nici opozitia nu ar fi existat. Laudai ceva – ma rog, cine o facea – PSD era cap de afis. Criticai, tot la PSD se ajungea. Degeaba dadeai de pamant cu opozitia sau ii ofereai sansa unei iesiri in fata, nu pricepea mare lucru. Exact ca si acum, cand nu ii este limpede nici cine este, si nici ce vrea. Vreme de patru ani, pana in 2004, PSD monopolizase absolut totul, de la politica si pana la dialoguri particulare, pe la vreo petrecere. Si, cu toate ca era pe buzele tuturor, PSD si-a luat adio de la putere pentru urmatorii zece ani. Cum asa?

Caderea in timp

Nici dupa 2004 situatia nu s-a schimbat. PSD a ramas in continuare subiecul zilei. Traian Basescu ironiza golaneste PSD. PDL ataca la baioneta acelasi PSD, avand spatele acoperit de presedinte. Dupa primul mandat al lui, atentia s-a indreptat tot catre PSD. Era cel mai mare furnizor al DNA de pretinsi corupti. Zic pretinsi pentru ca niciodata nu se face public numarul dosarelor solutionate prin achitare, prin neinceperea urmaririi penale sau retrimise la Parchet. Am fi vazut ca procentajele sunt cu totul altele decat cele trambitate. Coruptia exista sau este mare din cauza PSD. Repede cu PSD in furci, ca prinde bine la poporul credul, si-o fi spus vreun intelectual la cap. Fosti premieri, alti demnitari, primari, consilieri, toti incondeiati de DNA. Si mai toti din PSD. PSD nu trebuie slabit. Scandaluri interne, furaciuni de-ti sta mintea in loc, toate trebuie aruncate in ograda PSD. Intr-o buna zi o sa aflam ca si Udrea facea ce facea tot din cauza PSD. La fel si Cocos si gasca. La fel si Alina Bica si grupul de la ANRP. Lunea, iarba nu creste tot din cauza PSD. Iarna, tot din cauza PSD nu sunt 32 de grade la umbra. Ursii coboara la oras tot din cauza PSD, opozitia e de ras tot din cauza PSD si lui Iohannis ii lucesc ochii la ciorba de perisoare tot din cauza PSD. Ne intoarcem la 2000-2004 si la anii de dinainte, dar nu stim ce sa facem cu Tudose. Tot din cauza PSD.