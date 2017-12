PSD, miting mascat

Cum de sarbatori sunt la moda balurile mascate, pesedistii craioveni s-au costumat in fani ai Regelui Mihai si au dus pana la capat marele miting anuntat. Cu singura diferenta ca participantii au aprins lumanari nu pentru vii (respectiv pentru perpetuarea Guvernului PSD la carma tarii), ci pentru morti.

Nu pentru toti, ci pentru un mort care, atunci cand era viu si in putere, a fost alergat de pesedistii condusi de Ion Iliescu de-a lungul tuturor granitelor, ca nu cumva sa intre in tara. Nu se stie unde erau atunci pesedistii care au plimbat, ieri, prin Craiova candele aprinse in memoria raposatului rege – declarat ce-i drept intre timp ”cetatean de onoare” al Baniei. Cum numarul social-democratilor loviti pana-n adancurile fiintei lor declarat republicane de disparitia ultimului rege al Romaniei a atins cateva mii, posibil este ca organizatorii mitingului de protest sa nu fi putut anula evenimentul fara mari pierderi financiare – cum ar fi avansurile deja achitate pentru transportul/plata mitingistilor, de exemplu. Sau poate cuplul Olguta Vasilescu – Claudiu Manda nu a admis sa nu-si etaleze, in fata celorlalti lideri PSD, capacitatea de a scoate mii de oameni in strada cand vrea muschiul lor. Indiferent de motivele reale, povestea pesedistilor cocosati de respect si regret fata de Regele Mihai I este cea mai putin plauzibila.