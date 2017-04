PSD, Mecca stangii europene

Hulitii nostri pesedisti pot da lectii tuturor socialistilor europeni cu staif, care o tot iau pe coaja, de vreo doi ani incoace, la alegerile din tarile de bastina. Spre deosebire de ei, nepotii lui Ion Iliescu au triumfat de-a dreptul la parlamentarele din 2016.

Originalitatea romaneasca nu se dezminte: intr-o vreme in care stanga este pusa cu botul pe labe de-a lungul si de-a latul Europei, social-democratii nostri isi fac praf adversarii politici. Asta desi PSD este astazi vai steaua lui daca stai sa-l compari cu perioada sa de glorie. Cum–necum, cert este ca stanga noastra sta asezata confortabil la guvernare si priveste pofticios spre Palatul Cotroceni. Si asta in timp ce stanga occidentala de pe ambele maluri ale oceanului este in declin: in America alegerea lui Donald Trump a parafat esecul democratilor iar in europenele Portugalia, Austria,Olanda si Franta candidatii stangii au fost invinsi de independenti sau centristi. Mai mult, conform sondajelor la zi, si stanga germana se poate astepta la o infrangere la alegerile care vor avea loc in aceasta toamna.

Democratia originala, cea mai tare!

In Romania in schimb, si daca ar avea loc alegeri in fiecare luna tot PSD-ul le-ar castiga. Nu ca ar fi social-democratii buni ci pentru ca adversarii lor sunt mai prosti decat prevede legea. Liberalii se faulteaza singuri de parca singurul lor scop ar fi aruncarea PNL-ului in istorie, prospaturile ALDE, USR si PMP se balacesc in balta modestelor rezultate obtinute la alegerile din decembrie (ceea ce nu le garanteaza un viitor sigur) iar UDMR ramane cazat pe vecie in ale sale 5 – 6 procente. Indiferent de cauze, cert este ca pesedistii sunt cei mai bravi si tari socialisti de pe continent si la ei ar trebui sa vina, spre invatatura si chiar ascultare, snobii stangii europene. Care stramba de multe ori din nas cand aud de ispravile colegilor romani dar pierd pe banda rulanta alegerile, spre deosebire de PSD-ul nostru bastinas. Ca doar nu degeaba construim noi in Romania, de aproape trei decenii, o democratie originala.