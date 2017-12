PSD, mai (dez)unit ca niciodata

Moartea Regelui Mihai a ingropat, pentru inceput, mitingurile de protest visate de pesedistii din gruparea Dragnea. Nu inainte insa ca piese grele din partid sa fi apucat sa critice public, in premiera, o decizie luata de conducere.

Fost ministru in mai toate guvernarile PSD si vechi membru al echipei centrale de conducere, Ecaterina Andronescu a incalcat si ea regula disciplinei de partid si a recunoscut public ca mitingurile puse la cale de tabara fidela lui Liviu Dragnea nu au rost si nici sens. ”Personal nu cred ca este cea mai potrivita solutie in preajma sarbatorilor sa facem acest lucru. Nu am avut posibilitatea sa ma exprim in partid in legatura cu acest subiect, dar daca o sa fie cazul, o sa am aceasta pozitie. Care este ratiunea unor proteste cand PSD este la putere? De regula, protestele se fac impotriva Puterii. Ideea acestor proteste se leaga de un semnal care trebuie dat sa inceteze orice fel de abuzuri”, a scos Andronescu in evidenta absurdul demersului. In plus, Ecaterina Andronescu a recunoscut ca nici nu prea crede in existenta ”statului paralel” – motivul invocat de pesedistii pro-proteste. ”Nu stiu sa dau raspunsul la aceasta intrebare. Vreau sa trecem peste ea. Cred ca statul acesta este unul functional atat timp cat toate institutiile lui functioneaza in limitele prevazute de lege”, a refuzat Andronescu sa raspunda la intrebarea ziaristilor: ”exista sau nu un stat paralel?”.

Dragnea cedeaza doar in fata mortii

Imun la orice critica Liviu Dragnea ii dadea, ieri, inainte cu organizarea protestelor, mai ales a celor din Bucuresti. Elanul i-a fost curmat doar de anuntul referitor la moartea Regelui Mihai – care pare sa fi facut, fara sa vrea un mare bine PSD-ului. Constienti ca nu pot concura funeraliile regale, pesedistii au lasat balta protestele programate sa se desfasoare in acest week-end. Iar cum sarbatorile se apropie cu pasi repezi, social-democratii ar putea lua in calcul un miting cu craciunite tinere si sexi, capabile macar sa atraga atentia publicului daca nu reusesc sa dovedeasca ”statul paralel”.

Tudose scoate limba la pesedistii din tabara adversa

In timp ce Dragnea isi fortifica meterezele taberei interne iar Gabriela Firea scoate flacari pe nas, in partid si in public, cel care i-a calcat pe nervii pe cei doi, respectiv premierul Mihai Tudose, a gasit de cuviinta sa scoata limba la Codrin Stefanescu – portavocea aripii pro-Dragnea.

Gestul (imposibil de analizat fara ajutorul oferit de un psiholog stapan pe meserie) a fost imortalizat in debutul chefului organizat de pesedisti, luni seara, la un select club bucurestean. Destinatarul limbii premierului, Codrin Stefanescu, a parat catalogand chestiunea drept una ”dragalasa si haioasa”. La fel de haioasa cum este probabil si organizarea unui chef monstru intr-un moment in care in PSD cutitele sunt scoase pe masa iar mentinerea partidului la putere a devenit o mare problema.