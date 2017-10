PSD il pastreaza pe Iohannis dar ii ”fura” pixul

Presedintele Romaniei nu mai este exclus din jocul numirii sefilor Justitiei, dar va evolua doar la proba ”figuri impuse”: va avea dreptul sa refuze doar o data numirea/revocarea persoanelor propuse pentru conducerea PG, DNA, DIICOT.

Formula a fost anuntata de Florin Iordache (noul ”tata” al proiectului de modificare a legilor Justitiei) si asta dupa ce timp de mai multe ore s-a crezut ca Liviu Dragnea si Klaus Iohannis au cazut la pace. ”I-am spus d-lui Iordache sa tina toti cont de pozitiile mele publice in legatura cu procedura de numire a procurorilor sefi. Pentru mine nu au aparut argumente serioase ca sa se schimbe actuala procedura”, a declarat Dragnea in cursul diminetii de ieri. Un anunt fals linistitor din moment ce in timpul acesta Iordache strecura in proiect ”soparla”: ”Presedintele Romaniei sa nu nu poata refuza decat o singura data, motivat, numirea sau revocarea procurorilor”. Ceea ce inseamna ca presedintele – Iohannis in cazul nostru – poate respinge un ”penal” dar dupa aceea va fi fortat sa accepte orice persoana propusa, fie ea si regele ”penalilor”.

Aceeasi procedura este valabila si cand este vorba de revocarea vreunui procuror sef, Codruta Kovesi sau Augustin Lazar, sa spunem, Presedintele, acelasi Iohannis cel putin pana in 2019, poate refuza o data dar in caz de revenire a solicitarii este obligat sa semneze revocarea.

Prag ”modic” la abuzul in serviciu

Dupa ce a marcat acest gol in meciul cu Cotroceniul, PSD-ul nu a vrut sa intinda pelteaua si cu pragul care va fi stabilit in cazul infractiunii de abuz in serviciu. ”Daca va fi un prag modic, cred ca nu va deranja pe nimeni. Prag modic pornind de la propunerea pe care ne-a facut-o Asociatia Magistratilor, acel prag care vizeaza 10 salarii medii, deci undeva la 19.000 de lei”, a lasat Iordache sa se inteleaga ca PSD-ul nu va tine cu dintii de un prag mai mare de 100.000 de lei – cifra la care se ridica prejudiciul din dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat in prezent de abuz in serviciu.

Statul, obligat sa-i traga la raspundere pe magistratii neglijenti sau de rea-credinta

Conform afirmatiilor lui Florin Iordache, povestea legata de raspunderea magistratilor isi gaseste si ea finalul. Unul corect si fericit din moment ce statul, dupa ce acopera un prejudiciu provocat de un judecator/magistrat gasit vinovat de erori savarsite ”cu rea-credinta sau grava neglijenta”, se va indrepta obligatoriu cu o actiune in despagubiri impotriva magistratului in cauza. Cum un punct extrem de sensibil este si viitorul Inspectiei Judiciare, pesedistii au decis sa nu forteze nici aici nota si au lansat varianta unei institutii autonome a carei activitate sa fie supravegheata de un ”Consiliu National de Integritate al judecatorilor si procurorilor” – deci tot de magistrati.