PSD Deva fulgerata din Kiseleff

Esecul inregistrat de PSD la alegerile locale partiale din Deva a usturat rau conducerea social-democrata, dovada matrasirea in mai putin de o saptamana a echipei aflate in fruntea acestei filiale.

Primaria castigata de liberalul Florin Oancea la un scor aproape dublu fata de cel obtinut de candidatul PSD este o umilinta greu de digerat. Ca urmare, conducerea centrala nu a mai pierdut timpul: a dizolvat conducerea locala (prezidata oricum de o interimara, Natalia Intotero) si a exclus/suspendat patru membri, printre care si secretarul executiv. De o suspendare de sase luni a avut parte si secretarul general al PSD Hunedoara (filiala-mama a celei din Deva), Radu Barb. Miscarea o fi racorit poate unele spirite din sediul de la Kiseleff dar i-a si incins totodata pe pesedistii locali. Respectiv pe aceia care pun esecul inregistrat in fata PNL-ului pe seama strategilor si a candidatului impusi ”de sus”, implicit pe seama deciziilor ”gresite” luate de liderul national Liviu Dragnea. Fara doar si poate, PSD Deva se va dota in curand cu o noua conducere. Asta nu va duce insa automat si la prosperarea social-democratiei in Deva si nici la disparitia nemultumirilor legate de Dragnea. Mult mai probabil este in schimb ca liderul Liviu Dragnea sa se fi ales cu o noua filiala-problema in zona Deva/Hunedoara si asta dupa ce de abia reusise, cu ajutorul readucerii lui Sorin Grindeanu in echipa guvernamentala, sa inabuse ”spiritul critic” manifestat la adresa sa de pesedistii timiseni.