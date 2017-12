PSD, decis sa faca un “miting impotriva statului paralel si ilegitim”

La finele sedintei avute seara trecuta la sediul central al PSD-ului, social-democratii au decis sa organizeze zilele urmatoare un “miting de protest”, dupa cum a anuntat secretarul general adjunct al formatiunii.

Codrin Stefanescu a explicat faptul ca demersul ar urma sa aiba loc atat in Bucuresti, cat si in restul oraselor tarii, la finele acestei saptamani. Abia in cursul acestei zile de luni se va stabili daca se va desfasura sambata sau duminica viitoare, planul fiind ca mitingul sa aiba loc in acelasi timp in toate punctele.

Va fi un miting “nu pentru sustinerea Guvenrului, lui Dragnea, nu a Coalitiei, nu a programului de guvernare, pentru ca astea au fost deja votate anul trecut de catre romani”, ci “un miting impotriva statului paralel si ilegitim, impotriva abuzuruilor, impotriva ascultarii telefoanelor”, a mai subliniat Stefanescu.