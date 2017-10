PSD da din nou la toata lumea

Pesedistii nu au invatat nimic din experienta promisiunilor deja incalcate si flutura din nou borcanul cu miere pe sub nasul romanilor.

Ministrul Ionut Misa in schimb a invatat ceva din greseli, dovada faptul ca a ”indulcit” decizia definitiva de transferare a poverii fiscale doar in contul salariatilor anuntand concomitent si niste scaderi de impozite.

Impozitul pe venit scade de la 16% la 10%

”Impozitul pentru toate veniturile scade de la 16% la 10%, nu doar pentru veniturile din salarii, ci si pentru veniturile din chirii, pensii, dobanzi. Avem 4.85 milioane de salariati care vor plati impozit mai mic pe salarii, sunt 10 milioane de romani care au depozite bancare si care vor plati un impozit mai mic pe dobanzi. Sunt peste 250.000 de pensionari care au pensii mai mari de 2000 de lei si care vor plati un impozit mai mic pe suma care depaseste 2000 de lei. Sunt peste 500.000 de cetateni care vor plati impozit mai mic pe activitati independente. Toti romanii care au inchiriat o locuinta sau un teren vor plati mai putin” a afirmat Misa, ieri in sedinta de guvern. In plus, ministrul a adaugat ca pentru veniturile provenite din activitati independente se vor plati contributii sociale raportate nu la valoarea lor, ci la aceea a salariului minim.

Firmele corecte nu vor mai avea de suferit

Si tot Misa a sustinut ca se va trece la implementarea directivei europeane pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale iar asta le va impiedica sa-si mai transfere banii la filialele din ”paradisuri fiscale” si in plus va duce la impozitarea sumelor transferate in strainatate. ”Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri, fata de impozitul de 16% pe profit, cat se plateste in prezent. De asemenea, firmele corecte nu vor mai avea de suferit din cauza celor care fac evaziune. Agentii economici nu vor mai putea fi cercetati penal in cazul unei fraude pe lantul de TVA, decat daca exista probe materiale ca respectivul agent economic a intrat in contact cu firmele evazioniste”, sustine ministrul.

Olguta Vasilescu s-a grabit si ea sa indulceasca amara pilula fiscala declarand ca salariul minim va creste la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, si asta ”pentru ca salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale” – respectiv de obligatia de a-si plati ei toate impozitele aferente salariului.