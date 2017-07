PSD a uitat iar de guvernare

Merge Romania bine? Cine stie? PSD nu mai are timp de guvernare. Si, ca sa spunem lucrurilor pe nume, cui ii mai arde de guvernare din moment ce partidul este framantat precum aluatul, ba de unul, ba de altul? Acum, cand tot mai des se vehiculeaza ca Liviu Dragnea va pierde sefia, cine se mai gandeste la guvernare? Ce, tara e o problema pe care sa o bagi in seama? Hai sa fim seriosi!

Analistii si-au facut numarul de jonglerii cu vorbele. Au speculat fiecare gest, fiecare cuvant, au lansat ipoteze si scenarii pe care, in particular, cred ca nici ei nu le-ar lua de bune.

Alba-neagra cu zvonurile

Toata lumea parca a innebunit. Lui Dragnea i-ar fi sunat ceasul. Se profita de faptul ca ar fi in vacanta si, in lipsa lui, PSD va lua masuri drastice. Care? N-are importanta, dar se vor lua. Ca si premierul Mihai Tudose ar fi amestecat in detronarea lui Dragnea. Sau ca nu e, dar ar putea fi. Ca nu preia sefia PSD. Sau o preia, dar nu acum. S-a batut moneda pe faptul ca Dragnea ar trebui sa-si intrerupa vacanta si sa iasa in presa, pentru a lamuri lucrurile. Ba pardon, cand a facut el asa ceva? Partidul e partid, vacanta e vacanta. Ca la sedinta Biroului Permanent National al PSD Victor Ponta, Sorin Grindeanu si Catalin Ivan vor fi inlaturati din partid. Si ca premierul ar putea da lucrurile peste cap si ar spune nu. Iar partidul, iubindu-l mai mult decat pe Dragnea, va trece de partea lui. Si uite asa ajunge sef.

Cine in locul cui?

Nimic din toate astea nu s-a intamplat. Mihai Tudose a spus clar, cat sa inteleaga si amatorii de pariuri, ca nu este interesat de sefia PSD. Piatra fusese aruncata in lac de Victor Ponta, cu o seara inainte. De ajuns cat sa se dea alarma, totusi. In particular, pe surse, se auzise ca unii si altii cu functii grele deja se ocupau cu facerea jocurilor. Cine in locul cui? Ce scaune tragem mai in fata, ce scaune tragem de sub fund? Preocupari serioase, altminteri, care au legatura cu guvernarea cum are Ludovic Orban cu scaunul de prim-ministru. Ba se mai auzise si ca, pe ici pe colo, niscaiva ministri se intrebau ce vor face mai departe? Sa treaca de partea lui Tudose, dupa ce ii vazuse lumea cat ii erau de devotati lui Dragnea? Nu s-or compromite la imaginea de sfinti? Sau sa se lege de scaune ca niste eroi, pana cand ii vor da mascatii afara din Guvern? Bineinteles ca televiziunile au turnat gaz pe foc, inclusiv cea draga partidului de la putere, incepandu-si stirile cu „Haosul din PSD”. Si punand accent pe previziunile neadeverite ale lui Victor Ponta, dar lasand lucrurile in coada de peste. Suficient cat sa se inteleaga ca PSD a lasat-o mai domol cu guvernarea, uitand de ea. Nu mai este Romania atat de importanta pe cat s-ar crede. Detronarea lui Dragnea este peste.