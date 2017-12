PSD a declansat jihadul contra ambasadorilor carcotasi

Social-democratii au decis sa-i puna la punct pe ambasadorii care critica modificarea legilor Justitiei, amintindu-le ca statutul de diplomati nu le permite sa se amestece in politica interna a Romaniei.

Imediat dupa ce s-a declarat ”ingrijorat” de schimbarile aduse legilor Justitiei, motiv pentru care ”ii intelege pe protestatari”, ambasadorul Canadei, Kevin Hamilton, a fost dur contrat de Ilan Laufer – ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. ”Sunt, si eu, la randul meu, <<ingrijorat>> de modul si felul in care va depasiti atributiile pentru care ati fost acreditat sa reprezentati tara dumneavoastra pe teritoriul Romaniei. Prin declaratia si comportamentul dumneavoastra va implicati in politica interna a Romaniei, ceea ce va este strict interzis prin Conventia de la Viena, Constitutia Romaniei si legea 269/2003 – care le interzice membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, si ma gandesc ca este reciproc valabila: << sa declare sau sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic>>. Nu doar ca va puneti intr-o lumina proasta, dar si dezinformati. Prin urmare instigati la o ruptura in societatea romaneasca”, l-a apostrofat Laufer pe Hamilton. Ambasadorul SUA Hans Klemm a fost luat si el in tabarca de deputatul PSD Liviu Plesoianu, care i-a solicitat, in scris, lui Donald Trump sa-l retraga pe Klemm de la Bucuresti. ”Ne afecteaza grav creierul. Ne-am straduit cat am putut sa suportam iesirile publice submediocre insa cea mai recenta afirmatie a domniei sale pur si simplu ne-a paralizat neuronii si ne-a scurtcircuitat sinapsele”, si-a justificat Plesoianu solicitarea intr-un limbaj pe masura lui Trump.