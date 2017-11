ProTv, dorit chinezi. Esca, ti se alungesc ochii!

Lovitura pe piata media. Un mare grup chinezesc care se ocupa cu energia are de gand sa cumpere CME cu tot cu ProTV de la Time Warner. Astfel, o sa ni se spuna stirile in mandarina si flamuri rosii vor flutura peste inventia lui Sarbu.

Ce sa vezi, cica chinezii vor sa atace piata media din Centrul si Estul Europei. Bref, grupul chinez din domeniul energiei CEFC, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International (Rompetrol), s-a aliat cu grupul financiar ceh Penta Investments pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner. Dupa informatiile noastre, CEFC este pionul principal al consortiului si ar urma sa asigure cea mai mare parte din finantarea pentru aceasta tranzactie estimata la aproximativ 500 milioane de euro (587 milioane de dolari). Capitalizarea de piata a Central European Media Enterprises este de aproximativ 623 milioane de dolari. Schimbarea de patronat ne permite deja sa prevedem cum se va schimba iubitul post TV: Busu ne va prezenta vremea mascat in Mao, lui Esca i se vor alungi ochii si la teleshopping vom avea de cumparat statui cu Buddha de diverse dimensiuni. In cazul filmelor, Jason Statham si Bruce Willis vor fi inlocuiti cu Bruce Lee si Jacki Chan, iar personalul va lua lectii de tai-chi si kung fu. Desigur, ca o ambasadoare a postului, aceeasi Esca, vesnica Esca, va face dese drumuri in China unde va incerca sa relanseze brandul de make-up Melkior care acum se stinge lent si va revigora revista glossy One care va publica, in foileton, noile directive le Partidului Comunist Chinez. Tablourile cu Dragnea si Iohannis vor fi inlocuite de prin birouri cu cele ale presedintelui Xi. Si toata lumea o sa manance orez cu betisoare de bambus pentru ca vor fi platiti in yeni. Sedintele de partid se vor tine de doua ori pe saptamana, in aer liber, la Buftea.