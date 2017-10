Protest XXX. Lasati turistele sa circule topless!

Teoretic, vine din Franta. Practic, din Rusia. Cert este ca atunci cand vine, vine frumos. Nadeea Volianova (31 de ani) este de profesie artista (pictorita, cantareata, DJ etc), dar mai degraba se ocupa cu protestele. Protesteaza pentru orice, dar cu precadere pentru drepturile femeilor, animalelor si pentru dezinhibitie. Ultima actiune a gasit-o, ca de obicei, aproape goala. Volianova a pichetat intrarea unui hotel de lux, dupa ce a observat un afis prin care se interzicea reprezentantelor sexului frumos defilarea prin curtea stabilimentului (“Boobs not welcome in premises”), intre piscina si Receptie, fara sutien, adica topless. O interdictie fireasca, ar zice toti oamenii cu scaun la cap. Bomba blonda Nadeea s-a decis sa lanseze acest protest, evident, din lipsa de alte motive de a protesta. Si nu numai din acest motiv. Adeptii contului ei de Instagram – undeva la peste 100.000 de persoane – asteptau ceva proaspat. Care a venit.