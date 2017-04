Proprietatile de lux din Monaco au devenit cele mai scumpe din lume

Locuintele de lux din Monaco au devenit cele mai scumpe din lume, depasindu-le pe cele din Hong Kong.

Valoarea proprietatilor din principat a crescut cu 180% pe parcursul unui deceniu, la un nivel mediu de 41.400 de euro pe metru patrat, avansul fiind de peste doua ori mai mare fata de cel de 70% inregistrat de proprietatile similare din Londra, conform datelor companiei britanice de servicii imobiliare Savills. In 2016, pretul mediu de vanzare al unei locuinte din Monaco a fost de 4,3 milioane de euro. In topul oraselor cu cele mai scumpe proprietati se mai afla in ordine Tokyo, Londra, New York, Shanghai, Paris, Moscova, Singapore si Dubai. In Hong Kong, metrul patrat pentru case este la 47.500 dolari (28.300 dolari pentru apartamente), peste preturile din statiunea franceza de schi Courchevel (44.000 dolari pe metru patrat), St Moritz (42.600 de dolari) si Gstaad (39.900 dolari) din Elvetia, respectiv Paris (27.200 dolari). In acelasi timp, proprietatile de lux din Shanghai costa 19.600 dolari pe metru patrat, mai scump decat la Roma (18.100 dolari) sau Viena (14.200 dolari).