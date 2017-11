Proiectul de modificare a legilor Justitiei, aviz negativ de la CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ pachetului de modificare a legilor Justitiei. Este vorba despre proiectul asumat de parlamentari ai PSD si ALDE.

Avizul este unul consultativ. Pozitia exprimata – prin vot – in cadrul sedintei de joi a CSM coincide, dupa cum multi au remarcat, cu cea a DNA-ului si a Parchetului General.

In timp ce oficialii Directiei Nationale Anticoruptie transmiteau ca “procurorii anticoruptie apreciaza ca, fata de modul de realizare a proiectelor, fara consultarea prealabila a magistratilor, fara o expunere de motive corespunzatoare si fara studii de impact, se impune o pozitie ferma, de respingere in bloc a proiectelor, prin acordarea unui aviz negativ pentru intregul pachet legislativ”, reprezentantii Ministerului Public, condus de catre Augustin Lazar, faceau public, tot printr-un comunicat remis miercuri, faptul ca “urmare a solicitarilor transmise de Consiliul Superior al Magistraturii in sensul consultarii procurorilor din cadrul Ministerului Public cu privire la propunerile legislative ale Camerei Deputatilor de modificare a Legii nr. 303/2004, Legii nr. 304/2004 si a Legii nr. 317/2004, punctul de vedere rezultat in urma consultarii procurorilor este de respingere in bloc a proiectelor in discutie”.

Pachetul legislativ in cauza ajunsese zilele trecute la Camera Deputatilor, pe masa comisiei speciale parlamentare in fruntea caruia se afla social-democratul Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei.

Si in prima faza proiectul primise un aviz negativ de la CSM.