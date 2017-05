Progresam: berea din urina!

Ideea „From piss to pilsner” i-a venit unui producator danez care foloseste 50.000 de litri de urina adunati de la festivalul de muzica Roskilde, pe care ii va recicla in 60.000 de sticle de bere.

Noua bautura se numeste „PisNer” si este produsa, evident, din culturi de orz, dar fertilizate cu urina umana, in locul ingrasamintelor traditionale. Prin urmare, sustine Henrik Vang, director executiv al fabricii de bere Norrebro Bryghus, consumatorii trebuie sa stea (bea) linistiti, nu exista dejectii in PisNer: “Cand a aparut stirea ca am inceput sa producem Pisner, multa lume a crezut ca filtram urina umana pentru a o pune direct in bere si am ras copios”, a marturisit Vang. Dealtfel ministerul danez al Agriculturii este partener al Roskilde Music Festival (cel mai mare din nordul Europei) si a lansat conceptul de reciclare a berii – beercycling: Enorma cantitate de urina produsa in timpul festivalului are un efect negativ asupra mediului si va fi transformata intr-o resursa utila, a declarat Leif Nielsen, membru in Consiliul de Alimentatie. Campania pentru PisNer a prins, printre zecile de mii de spectatori, au fost chemati sa-si aduca “aportul lichid” si Pharell Williams sau Florence and the Machine.