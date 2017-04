Programul PSD-ului nu merge nici pe departe ceas

Cum socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, nici calculele facute la centima de Liviu Dragnea nu s-au adeverit din moment ce Guvernul Grindeanu nu a reusit sa-si faca planul pe primul trimestru al lui 2017.

Mai exact, Guvernul Grindeanu a ramas dator cu 14 dintre cele 43 de masuri pe care a promis, in momentul investirii, ca le va pune in practica in primele trei luni ale anului iar asta inseamna nerealizari intr-un procent mare – 32,5. In domeniul legislativ, restantele cele mai importante se refera la legea preventiei (care urma sa reglementeze in sfarsit relatia firmelor cu Fiscul, eliminand astfel o intreaga serie de neplaceri cauzate in prezent de inspectorii fiscali firmelor controlate) si la legea redeventelor. De asemenea, guvernul nu a promovat, pentru a fi adoptat de Parlament, nici masterplanul pentru transport. Deficiente exista si in zona fiscala, unde nu a fost indeplinita promisiunea de a fi eliminat TVA-ul in cazul vanzarii de locuinte, a materiilor prime in agricultura si a publicitatii prin mass-media. Tot la capitolul restante intra si (ne)implementarea programelor care privesc reabilitarea scolilor fara avize de functionare si constructia primului lot de 500 de locuinte pentru tineri (din totalul de 1.500 promis de PSD in campania electorala). Nici in sanatate PSD nu si-a indeplinit norma asumata din moment ce programul impotriva hepatitei C nu a fost declansat inca. Si tot in aer au mai ramas programul de ecologizare a siturilor contaminate si infiintarea Consiliului National al Turismului si a Departamentului de debirocratizare si descentralizare.