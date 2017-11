Prognoza pentru Capitala: ploile, nelipsite din peisaj pana marti

Specialistii de la Administartia Nationala de Meteorologie au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, cu mentiuni despre vremea din primele doua zile ale saptamanii.

Mai precis, se precizeaza ca “incepand de luni (27 noiembrie) si pana in dupa-amiaza zilei de marti (28 noiembrie) va ploua continuu si se vor cumula cantitati de apa in jur de 30…35 l/mp”, dar si ca “intensitatea ploii va fi mai mare in seara zilei de luni, in cursul noptii de luni spre marti si in dimineata zilei de marti”, cand si vantul va avea intensificari destul de puternice, ce pot ajunge si la 45-55 km/h.