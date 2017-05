Profesorul Irinel Popescu va conduce Asociatia Europeana de Chirugie

Apreciatul chirurg Irinel Popescu se va afla in fruntea unui for internationale de profil, ce reuneste unii dintre cei mai importanti chirurgi din Europa.

Reputatul medic roman a fost votat pentru a prelua conducerea Asociatiei Europene de Chirurgie, un for european prestigios, infiintat in urma cu 24 de ani, cu sediul in capitala Frantei, Paris, si din randul caruia fac parte specialisti de top de pe continent. Mandatul profesorului Irinel Popescu in fruntea ESA -European Surgical Association – va incepe la anul si se va incheia in 2019.

Votul in urma caruia profesorul Popescu – actualmente conducator al Academiei de Stiinte Medicale din Romania- a fost ales sa conduca forul de specialisti a fost dat la finele recent incheiatei reuniuni anuale a Asociatiei Europene de Chirugie, desfasurata in Bucuresti.

“Reuniunea ESA din 2017 este, fara indoiala, o oportunitate excelenta de a face schimb de cunostinte clinice si stiintifice cu privire la ultimele evolutii si provocari emergente in domeniul chirurgical”, le-a transmis profesorul doctor Irinel Popescu participantilor la evenimentul de specialitate.

sursa foto: Facebook/Irinel Popescu

loading...