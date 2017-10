Procurorul penal Grecu da in judecata Parchetul pentru a i se sterge condamnarea din urma cu 13 ani

Deoarece risca sa fie anchetat penal pentru ca a declarat in mod fals ca nu are nici o pata in cazier, desi avea aplicata o amenda administrativa data de procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Craiova in dosarul 214/P/2014 pentru uz de fals si fals intelectual, procurorul Laurentiu Grecu a apelat la o solutie care ii arata disperarea: i-a chemat in judecata in penal pe colegii sai de la Craiova care l-au anchetat in urma cu 13 ani. Inregistrat initial la Judecatoria Motru, dosarul in care procurorul Grecu ii cheama in judecata pe colegii sai procurori a fost insa declinat spre competenta Curtii de Apel Craiova. Este insa greu de crezut ca o solutie data in urma cu 13 ani ar mai putea fi schimbata, mai ales ca la acel moment Grecu si-a recunoscut faptele de fals.

Caz unic: magistrat cu cazier

Cazul lui Grecu este unic in Romania, pana acum nefiind stiuta o alta situatie in care un procuror sa dea in judecata institutia Parchetului. Dupa cum nu se stie sa mai existe vreun alt caz in care un individ cu cazier a putut sa ajunga magistrat. Desi este evident ca dupa atata timp nu mai are nici o cale de atac impotriva deciziei de condamnare la amenda administrativa, Grecu spera sa amane astfel tragerea sa la raspundere pentru masluirea cazierului.

Laurentiu Grecu a fost cercetat penal de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova in dosarul 214/P/2004 pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la fals intelectual. Pe atunci subinspector de Politie in Motru, Grecu l-a convins pe un cetatean sa ii vanda o autobasculanta si o autocisterna pe care urma sa le le inmatriculeze pe numele firmei Laremi Trans SRL detinuta atunci de sotia sa. Grecu a uitat insa sa ii mai achite proprietarului suma de 50 de milioane de lei vechi, reprezentand jumatate din pretul autocisternei. Semn clar al intentiei de furt, actualul procuror Laurentiu Grecu a falsificat semnatura fostului proprietar, incheind in fals un contract de vanzare-cumparare a autocisternei. Cu respectivul document falsificat a cerut apoi autotitatilor ca respectiva autocisterna sa fie trecuta pe numele firmei sotiei sale. Politistii de la Inmatriculari au operat modificarea de proprietate, crezand ca respectivul contract de vanzare-cumparare este autentic. S-a dovedit insa ca Laurentiu Grecu avea apucaturi de infractor.

Sesizati de fostul proprietar, procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova au deschis imediat o ancheta. Si au ajuns imediat la urmatoarea concluzie: „La data de 12.01.2004, dupa tranformarea autocisternei in autobasculanta, invinuitul Grecu Nica Laurentiu Marius, avand nevoie sa o inmatriculeze, a intocmit in fals contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit, contrafacand semnaturile atat ale vanzatorului, cat si ale cumparatorului… ”. Avand in vedere „…lipsa antecedentelor penale si atitudinea sincera avuta in timpul urmaririi penale”, procurorul de caz a apreciat ca scopul educativ al legii penale poate fi realizat si prin aplicarea unei sanctiuni administrative si a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a invinuitului Laurentiu Grecu. A contat mult faptul ca actualul procuror si-a recunoscut atunci faptele. S-a anulat atunci inscrierea autocisternei pe numele firmei Laremi Trans SRL a sotiei. Iar Grecu, care initial risca puscaria, a scapat ieftin, doar cu o amenda administrativa de sapte milioane de lei vechi.

A fost dat afara din DNA si i s-a refuzat numirea ca judecator

Laurentiu Grecu a fost cooptat din luna mai a acestui an in structura DNA. Dupa ce s-a aflat ca a fost in anul 2004 cercetat penal si condamnat la plata unei amenzi administrative pentru ca a falsificat acte pentru a inmatricula un camion ce nu il achitase integral, magistratul a fost trimis de conducerea DNA inapoi la el acasa, in Gorj, pentru a activa in cadrul Parchetului de pe langa judecatoria Targu Jiu. Cu mult tupeu, dupa ce a fost pus pe faras de DNA, el a vrut sa primeasca aviz pentru a fi numit judecator. Autoritatile competente nu i-au oferit insa aviz favorabil. Ba, mai mult, in urma demersurilor Ministerului Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii a deschis o ancheta pentru a verifica cum a fost posibil ca Laurentiu Grecu sa ajunga procuror desi avea sau ar fi trebuit sa aiba inscrisa in cazierul judiciar amenda administrativa, sanctiune ce, potrivit prevederilor legale, nu dispare niciodata. Este foarte posibil ca Laurentiu Grecu sa fi fost ajutat sa isi stearga pata din cazier, situatie ce o vor lamuri cel mai probabil procurorii de la Parchetul General.