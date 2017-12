Procurorul General, despre eventualitatea sesizarii CCR: “este una dintre ideile noastre”

Prezent marti dimineata la sediul Legislativului, Augustin Lazar a adus in discutie o varianta la care Parchetul General ar putea apela, dupa votarea modificarilor legilor Justitiei.

In prima faza, seful PICCJ a invocat faptul ca e nevoie de legi in care toata lumea sa aiba incredere. “Daca cineva vrea sa modifice legile Justitiei, nu trebuie sa o faca nici intr-o comisie speciala si nici intr-o procedura de urgenta. Noi avem nevoie de legi in care sa aiba incredere toti romanii, avem nevoie de o justitie bine conturata”, a subliniat Lazar.

Raspunzand unei intrebari, in privita unei eventualae sesizari a Curtii Constitutionale, pe acest subiect, Lazar a explicat ca “este una dintre ideile noastre”, dupa ce mentionase ca se studiaza optiunile. “Este o analiza in curs si vom prezenta instrumentele juridice. Exista instrumente juridice prin care se pot verifica aceste texte de lege”, a transmis Lazar, de la Parlament.