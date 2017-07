Procurorul General, despre ancheta Rise: Nu pot preciza daca acest document este real sau nu

Lazar a raspuns, vineri dimineata, unor intrebari pe marginea recent publicatei anchete marca Rise Project, in care se face referire la un raport atribuit DGPI si in care apare numele sefului PSD, Liviu Dragnea.

“Eu v-am precizat: daca raportul este real, faptele ar fi de competenta DNA. Nu va pot preciza daca acest document este intr-adevar real sau nu”, a subliniat Procurorul General.

Pe acest subiect a reactionat, de aceasta data pe Facebook seara trecuta, si Calin Popescu Tariceanu, care avea functia de premier in perioada la care face referire sursa amintita. “Cei de la Rise Project dau publicitatii un asa-zis document furnizat de un serviciu de informatii, dar acest document nu e certificat ca ar fi fost furnizat de un serviciu de informatii. Acest asa zis document contine tot felul de lucruri aluzive care nu au niciun fel de suport in realitate. Am citit informatia care a aparut. Am aflat ca in 2005 se conturau zorii prieteniei intre mine si dl Liviu Dragnea. Pot sa va spun ca in 2005 nu il cunosteam pe dl Dragnea, nici nu l-am cunoscut in 2005. Nu stiu daca stiam la vremea respectiva cine e presedintele Consiliului Judetean la Teleorman. Eu eram in majoritatea politica de la aceea data, dl Dragnea era in opozitie.

