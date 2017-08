Procurorul DNA Laurentiu Grecu, partener in evaziunea lui Georgica Cornu

Numele procurorul Laurentiu Grecu, avansat din luna mai la DNA – Sectia Teritoriala Pitesti, este legat de dosarul de evaziune fiscala al afaceristului Georgica Cornu si al tiganilor din Strehaia. Firma de transport pe care procurorul Grecu a detinut-o, SC Laremi Trans SRL, este mentionata de ANAF si DIICOT ca fiind implicata in operatiunile de evaziune si spalare de bani. Camionul lui Grecu facea drumul Timisoara -Strehaia si retur, adica peste 550 km, in mai putin de doua ore. Colegii de la DIICOT, ce au instrumentat achizitiilor fictive ale lui Georgica Cornu, au obligatia legala de a verifica implicatia procurorului Grecu in aceasta afacere.

Numele magistratului DNA a mai fost implicat in afaceri cu file cec fara acoperire, acordarea de imprumuturi de zeci de mii de euro suspectate a fi operatiuni de camatarie si inselatorii. Pentru a nu-i fi cercetate activitatile derulate in trecut prin firma sa, Laremi Trans SRL, procurorul Grecu a tras sforile si a obtinut dizolvarea si radierea ilegala a societatii comerciale.

Firma Laremi Trans SRL, detinuta de actualul procuror DNA Laurentiu Grecu in perioada august 2006-septembrie 2009, figureaza atat in documentele de inspectie fiscala ale ANAF, cat si in rechizitoriul DIICOT Timis ca facand parte din reteaua de evaziune fiscala organizata de omul de afaceri Georgica Cornu. Mai exact, Grecu ar fi prestat cu unul din tir-urile ce le detinea servicii de transport intre firmele tiganilor din Strehaia si societatea Izometal SA Timisoara controlata de Georgica Cornu. Documentele de transport ascund insa detalii incredibile. Cu un singur camion, inmatriculat cu numarul GJ-04-DRX, patronul Laurentiu Grecu ar fi efectuat in septembrie 2007 cate cinci curse pe zi intre Strehaia si Timisoara. Fapt de-a dreptul imposibil, avand in vedere distanta de 277 km dintre cele doua localitati si conditiile de trafic. Si totusi, asa cum reiese din avizele de insotire a marfii, Grecu ar fi reusit ca in doar doua ore sa duca din Strehaia la Timisoara cate 19 mc de balast. Si sa se si intoarca. Practic, distanta de 277 km era strabatuta de camionul actualului procuror DNA Laurentiu Grecu in mai putin de o ora. Iar in 5 minute, odata ajuns la destinatie, reusea sa descarce si balastul.

In avizul de insotire a marfii nr. 03210151 camionul inmatriculat pe numele SC Laremi Trans SRL cu numarul GJ-04-DRX este mentionat ca ar fi efectuat in ziua de 03.09.2007 cinci curse intre Strehaia si Timisoara, de fiecare data fiind incarcat cu cate 19 mc de balast. Tot cate cinci curse pe zi s-ar fi efectuat si in zilele de 04, 05, 06, 07, 08 si 10 septembrie 2007.

Conform avizelor de insotire a marfii cu numerele 03210155, 03210159, 03210163, 03210168, 03210172, 03210176, cu acelasi camion GJ-04-DRX actualul procuror DNA a dus in fiecare zi cate 95 mc de balast facturat de firmele din Strehaia lui Georgica Cornu.

Va extinde DIICOT ancheta?

Contactat de redactia National, Cornu a sustinut ca el nu a facut decat sa refactureze niste intrari de materiale de constructii achizitionate de fostul sau director din Turnu Severin. Deci, din punctul sau de vedere, toate marfurile au existat si au fost livrate, fiind apoi folosite in constructii. Iar daca s-a facut vreo ilegalitate, asa cum este cazul cu aceste curse imposibil de efectuat, totul nu ar fi decat o opera de fraudare pusa la cale de fostul sau director.

Pe de alta parte, Mihai Zaharia, patronul firmei Metal Inox Import-Export SRL din Strehaia, care i-a vandut teoretic lui Cornu balastul transportat de procurorul Grecu, ne-a declarat ca toata operatiunea a fost coordonata de Georgica Cornu. Ca atare, el nu are informatii privind colaborarea, rezultata din avizele de insotire de marfii, dintre Laurentiu Grecu si Cornu. Asa cum retine si rechizitoriul in cauza, facturile si avize de insotire a marfii ce au circulat intre firmele din Strehaia si SC Izometal SA Timisoara ar fi fost gata completate de Cornu sau de contabilele acestuia.

Insa este ciudat faptul ca, printre cele 2620 de avize de insotire a marfii, majoritatea completate cu numere de masini detinute de firmele lui Georgica Cornu, si-a facut aparitia si numarul de inmatriculare al camionului detinut atunci, in 2007, de firma actualului procuror DNA Laurentiu Grecu. Mai multe detalii despre colaborarea dintre tiganii din Strehaia – Georgica Cornu -Laurentiu Grecu ar putea furniza una din contabilele lui Cornu, Emilia Spataru. Aceasta este originara din orasul Motru, localitate unde domiciliaza si procurorul Grecu. Implicarea actualului magistrat va trebui cercetata de colegii sai de la DIICOT, acestia avand obligatia de a stabili daca in schimbul avizelor de insotire a marfii fictive, Laurentiu Grecu a primit bani de la Georgica Cornu de la directorii acestuia sau de la comerciantii din Strehaia.

Oricum, nu ar fi prima data cand s-ar dovedi ca actualul magistrat a fost implicat in afaceri penale.

A riscat puscaria emitand file cec fara acoperire

Imposibilitatea efectuarii in mod fizic a curselor intre Strehaia si Timisoara ii creaza procurorului Grecu o mare problema, el fiind practic implicat direct in lantul evaziunii pentru care afaceristul Georgica Cornu si partenerii sai din Strehaia au fost anchetati de DIICOT si trimisi in judecata pentru o frauda de 31 de milioane de lei. Nu ar fi insa pentru prima data cand numele lui Laurentiu Grecu este lipit de inginerii financiare. Cu toate acestea, atunci cand ziarul National a dezvaluit implicarile penale ale procurorului Grecu in diverse afaceri, CSM a decis sa ii apere reputatia.

In trecut, in calitate de patron al SC Laremi Trans SRL, Laurentiu Grecu – acum procuror la DNA, a recurs chiar la emiterea de instrumente de plata fara acoperire. In februarie 2009, Grecu a emis doua file CEC refuzate la plata, inselandu-si astfel partenerii de afaceri.

Astfel, la data de 4 februarie 2009 Grecu a emis fila CEC BC300, numar 1287524, in suma de 49.573 lei, suma ce nu a putut fi incasata “din lipsa totala de disponibil”. Plasat imediat in interdictia de a mai emite astfel de instrumente de plata, Grecu a recidivat dupa numai doua saptamani. La data de 19 februarie 2009 a emis o noua fila CEC, cu numarul 1287519, ce a fost, de asemenea, refuzata la plata. Important de precizat, in tot acest timp in care oferea partenerilor de afaceri file CEC fara acoperire sau completate in mod intentionat cu date false si incomplete, Laurentiu Grecu se pregatea sa intre in magistratura pentru a imparti dreptatea.

Cesiune suspecta pe numele unui recidivist

Presat de pericolul de a fi cercetat si pus sub acuzare conform Codului Penal si a Legii cec-ului, Laurentiu Grecu a luat la data de 8 septembrie 2009 decizia de a scapa de firma Laremi Trans SRL, firma prin care inselase, laolalta, banci si parteneri de afaceri. Astfel ca i-a cesionat unui cetatean din Gorj, Marcel Ruset, toate actiunile firmei Laremi Trans SRL, cedandu-i totodata si calitatea de administrator unic. Pe langa fuga de raspundere pentru emiterea de file cec fara acoperire, Grecu a avut tot interesul sa scape de fosta sa firma deoarece in noiembrie 2009 avea sa sustina primul examen pentru intrarea in magistratura. Iar ca magistrat era incompatibil cu calitatea de afacerist.

Actele de cesiune din data de 8 septembrie 2009 prin care Laurentiu Grecu i-a oferit firma Laremi Trans SRL cetateanului Marcel Ruset sunt insa incarcate de vicii de procedura si falsuri. Prin hotararea AGA nu s-a stipulat in mod clar faptul ca noul actionar si administrator – Marcel Ruset, ar fi luat cunostinta de situatia economica a firmei, dar mai ales ca este de acord sa preia activul si pasivul firmei. De asemenea, nu s-a produs nici descarcarea de gestiune a fostului administrator Laurentiu Grecu. Mai grav, desi executase pana atunci circa 15 ani de detentie, noul administrator Marcel Ruset a declarant in mod fals in fata oficialilor de la Registrul Comertului Gorj faptul ca…nu a fost vreodata condamnat penal. Suprinzatoare sunt si inscrisurile depuse la Registrul Comertului cu ocazia acestei cesiuni. Toate documentele au acelasi tip de scris, asemanator celui al lui Laurentiu Grecu, cu semnaturi ce par contrafacute, ceea ce amplifica caracterul ilegal al cesiunii firmei Laremi Trans SRL.

Devenit patron al firmei Laremi Trans SRL in schimbul promisiunilor facute de Laurentiu Grecu ca il va recompensa financiar, noul actionar si administrator Marcel Ruset nu a avut niciodata habar in ce s-a bagat. Dupa incheierea cesiunii Ruset a plecat in Italia, la munca, neimaginandu-si niciodata ca lucrurile se vor intoarce impotriva sa. Pentru a-si recupera banii datorati pentru bunurile si serviciile livrate firmei Laremi Trans SRL din perioada in care aceasta era condusa de Laurentiu Grecu, mai multe societati comerciale s-au adresat instantelor de judecata si au obtinut executarea silita a firmei. La fel au procedat si bancile comerciale de la care patronul Grecu luase credite pe firma. Autoritatile fiscale, care aveau si ele de recuperate taxe si impozite restante datorate de firma Laremi Trans SRL din perioada in care aceasta era detinuta de Laurentiu Grecu, au inceput si ele demersurile pentru recuperarea creantelor.

Si-a sters urmele radiind firma

Speriat probabil ca ar putea fi el insusi tras la raspundere pentru modul in care a administrat firma, Laurentiu Grecu a tras, se pare, sforile pentru a dizolva si radia firma Laremi Trans SRL. In mod ciudat, la data de 13 septembrie 2010, conducerea Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj (ORC Gorj) s-a sesizat din oficiu asupra faptului ca firma Laremi Trans SRL nu a depus situatiile financiare aferente anului 2008. O mare minciuna, intrucat acestea erau inregistrate la ANAF. Fara a comunica nimic Fiscului, ORC Gorj a luat decizia de a solicita judecatorilor Tribunalului Gorj sa admita radierea firmei Laremi Trans SRL. La foarte scurt timp, pe data de 27 octombrie 2010, judecatorul Madalina Lunganoiu a analizat dosarul si s-a pronuntat in cadrul aceleiasi sedinte in favoarea dizolvarii. Din nou, nici judecatorul nu a inaintat catre ANAF vreo adresa prin care sa solicite opinia fata de decizia de dizolvare ce urma a fi pronuntata. Si, important de precizat, in tot acest timp ANAF emitea impotriva SC Laremi Trans SRL titluri executorii pentru recuperarea impozitelor restante.

Demersurile de stergere a oricaror urme ce l-ar fi putut lega pe Laurentiu Grecu de fostele sale afaceri presarate de tepe si inselaciuni au continuat in 2015. Tot la solicitarea ORC Gorj, judecatorii Tribunalului Gorj au admis la data de 20 aprilie 2015 radierea firmei Laremi Trans SRL. Astfel se anulau toate demersurile bancilor si firmelor private de a recupera cate ceva din sumele cu care fusesera pagubite de fostul patron Laurentiu Grecu.

Povestea dizolvarii si radierii firmei ce i-a apartinut actualului procuror Laurentiu Grecu este insa cu atat mai ciudata cu cat structurile locale ale ANAF nu numai ca nu au fost instiintate de procedurile initiate de ORC Gorj, dar au si continuat sa emita in timp decizii peste decizii de executare a firmei Laremi Trans. Desi in mod legal firma ar fi trebuit sa fie supusa unui control de fond inaintea dizolvarii, control urmat apoi de o cerere de intrare in insolventa in vederea recuperarii prejudiciilor prin vanzarea bunurilor, aceste proceduri nu au fost respectate. Strain de afacerile pe care le derulase in trecut procurorul Laurentiu Grecu, noul administrator Marcel Ruset a avut insa supriza sa primeasca de la ANAF o instiintare prin care era obligat la plata sumei de 18.000 de lei drept impozitele restante ale SC Laremi Trans SRL. Pus in fata acestei situatii, Ruset a denuntat faptul ca el nu a fost decat un paravan pentru afacerile lui Grecu, insa declaratiile sale nu au fost luate in serios de colegii din procuratura ai lui Laurentiu Grecu.

Acuzat de practicarea camatariei

In zona Targu Jiu, unde a fost procuror pana sa ajunga sa fie acceptat, suprinzator, in structura DNA, Grecu este cunoscut pentru zecile de imprumuturi pe care le oferea. Sub masca unor contracte notariale, el oferea celor ce aveau nevoie urgenta mii si mii de euro.

Si este greu de crezut ca se multumea sa primeasca inapoi doar sumele acordate. Ca un veritabil camatar, Laurentiu Grecu ii executa silit pe cei imprumutati, pentru cateva mii de euro oamenii pierzandu-si bunurile agonisite. Activitatea de creditor s-a intersectat grosolan cu cea de magistrat. In anul 2011, cand a fost numit procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu, Grecu angaja executori judecatoresti pentru a-l executa, de exemplu, pe cetateanul Gheorghe Dunarintu. Pentru 2.000 de euro, vajnicul procuror cerea executarea silita a tuturor bunurilor acestuia.

Desi National a prezentat toate aceste lucruri, CSM a decis anul trecut sa ii apere reputatia acestui procuror controversat. Iar Agentia Nationala de Integritate, ce are in lucru de mai bine de un an de zile mai multe sesizari pe tema falsurilor din declaratiile de avere depuse de Grecu, nu da deloc semne ca ar efectua o ancheta.