Procurorii nu mai pot imbraca roba de judecator oricand vor ei

Tudorel Toader limiteaza, in proiectul de modificare a legilor Justitiei, transferul procuror – judecator si invers doar la perioada primilor sapte ani de cariera.

Masura ii loveste serios mai ales pe procurori – mari amatori de transfer in randul judecatorilor date fiind salariile mai mari ale acestora din urma. O dovada in acest sta si numarul mare de astfel de cereri inregistrat doar in ultima perioada. Conform modificarilor aduse de Tudorel Toader legilor Justitiei, transferuri de acest fel vor mai fi posibile numai in primii sapte ani de cariera, atunci cand magistratii sunt inca in perioada de formare profesionala. ”A trece de la procuror la judecator si de la judecator la procuror, dupa 20 de ani de cariera, este ca si cum te-ai duce la medicul oftalmolog sa te trateze de inima. Sunt oameni foarte bine calificati profesional, insa sunt calificati pe domeniul lor de activitate”, motiveaza ministrul Toader. Limitarea transferului nu este insa singura lovitura data de Toader magistratilor. Ministrul mai propune si ca magistratii sa nu se poata ”intoarce in campul muncii” dupa ce s-au pensionat si asta pentru a nu mai cumula pensia cu salariul. In plus, Toader a reglementat si o noua forma de raspundere pentru magistrati. Respectiv una in care statul raspunde pentru erorile magistratilor dar eroarea judiciara ”nu exclude raspunderea patrimoniala a magistratului”. Mai clar spus, dupa ce va fi tras la raspundere statul, Ministerul de Finante va trebui sa se indrepte impotriva tuturor magistratilor in cazul carora s-a stabilit ca au actionat ”cu rea-credinta”.