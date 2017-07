Probleme pe linia tramvaiului 41, pe fondul vremii urate

Vremea rea – in speta reprizele de ploi torentiale care s-a abatut asupra Capitalei in aceasta dupa-amiaza – nu le-au dat batai de cap doar soferilor, care au avut de condus in conditii de vizibilitate redusa, ci si bucurestenilor care au ales sa circule cu “metroul usor”, in speta cu tramvaiul 41.

UPDATE: Reprezentantii RATB au anuntat faptul ca s-a reluat circulatia tramvaielor -pe ambele sensuri de mers- incepand cu ora 16.30.

—

O avarie la retea, din cate se anunta pe pagina de Twitter a RATB-ului, a dus la blocarea pe ambele sensuri a tramvaielor liniei 41 – despre care se stie ca sunt unele dintre cele mai utilizate mijloace de transport in comun.

Problemele ar fi aparut in zona Ghencea, undeva in perimetrul Strazilor Brasov si a Bulevardului Ghencea.

Ramane ca angajatii Regiei de transport sa incerce sa remedieze cat de repede posibil aceasta avarie, insa e de luat in calcul faptul ca interventia ar putea fi zadarnicita de vremea potrivnica si de faptul ca la momentul de fata in mai multe zone din Capitala ploua.

Probleme au fost, vreme de aproape o ora, si pe linia tramvaiului 32, fiind necesara interventia ADP-ului si a celor de la ISU, pentru indepartarea unor crengi ajunse pe calea de parcurs a mijloacelor RATB, undeva in zona Soselei Alexandriei.

sursa foto: a1.ro