Probleme la rezidentiat, in Bucuresti. Grile rescanate

Examenul de rezidentiat desfasurat in ziua precedenta in Capitala a venit nu doar cu emotiile inerente ale candidatilor, ci si cu probleme tehnice, acest ultima aspect gasindu-si confirmarea chiar dinspre Ministerul Sanatatii, care a duspus o masura in aceasta privinta.

Rezidentiatul sustinut in ultima zi a saptamanii trecute, in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, s-a desfasurat in mai multe centre universitare- atat in Capitala, la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, cat si la Cluj, Craiova, Iasi, precum si in Targu Mures si Timisoara.

In Capitala au fost reclamate probleme la scanarea grilelor. Drept urmare, mai-marii Ministerului Sanatatii au decis rescanarea lor. “Urmare a problemelor tehnice sesizate de Comisia locala de Rezidentiat Bucuresti in timpul procedurii de scanare a grilelor de concurs, Comisia centrala a decis rescanarea tuturor grilelor pentru candidatii din Centrul Universitar Bucuresti. Ministrul Sanatatii a fost informat in aceasta dupa amiaza de catre presedintele Comisiei centrale de Rezidentiat, secretarul de stat Corina Pop despre situatia creata si a solicitat recorectarea grilelor, transparent, astfel incat candidatii sa nu fie nedreptatiti“, au transmis inca din ziua precedenta reprezentantii Ministerului Sanatatii.

Studentii nemultumiti au la dispozitie si optiunea contestatiilor. “Dupa o pauza de 15 minute, va incepe corectura in sali, iar pentru a depune contestatii, candidatii vor avea la dispozitie 24 de ore. Acestea pot viza, intrebarile de concurs, recorectarea lucrarilor sau organizarea concursului. Raspunsul contestatiilor se va da in 48 de ore de la depunerea acestora”, se mentioneaza intr-un comunicat postat pe site-ul umfcd.ro.

La nivel de cifre amintim ca la acest rezidentiat s-au inscris 6.817 de candidati, 2.537 de concurenti fiind asteptati sa dea examenul in centrul universitar Bucuresti. Si ca au fost scoase la concurs 3.524 de locuri. Examenul a presupus 200 de intrebari, timpul de rezolvare a lor fiind de 4 ore.