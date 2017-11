Probleme la metrou, in urma unui scurtcircut. S-au anuntat demiteri

Un incident care ar fi putut avea urmari grave s-a produs vineri dimineata la metroul bucurestean. Problema a fost rezolvata dupa circa doua ore, insa doi directori de la Metrorex au platit cu functiile.

Problemele au aparut cu aproape douazeci de minute dupa ora 5, pe firul 1 – tronsonul Eroilor- Politehnica, cand “un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe sina a 3-a (responsabila cu transmiterea tensiunii) si a produs un scurt circuit”, din cate au anuntat reprezentantii Metrorex.

S-au facut apoi pasii necesari scoaterii tensiunii de pe sina respectiva, ceea ce a insemnat, in prima faza, ca o garnitura aflata in zona a fost oprita, iar calatorii evacuati. Totodata, metrourile nu au putut circula, o vreme, pe pe sectiunile Izvor-Eroilor-Grozavesti (M1) si Izvor-Eroilor-Politehnica (M3).

S-a intervenit la fata locului, iar problema a fost remediata dupa circa doua ore, astfel ca, la 7.45, circulatia trenurilor de metrou pe tronsonul afectat a fost reluata in conditii normale, din cate au transmis reprezentantii companiei de metrou.

Chiar si asa, afland de cele intamplate, ministrul Transporturilora anuntat ca ii demite pe directorul genera al companiei care asigura transportul in subteran, dar si pe directorul de exploatare de la Metrorex. Totodata, s-a anuntat ca se va face o ancheta. “Apreciez ca la metrou sunt multe lucruri care nu sunt in regula. (…) Toleranta fata de indisciplina, fata de minciuna (…) va fi zero. Ca urmare, au fost demisi directorul general si directorul de exploatare”, a anuntat ministrul Transporturilor, la Digi 24.