Prințul Philip, ucis de The Sun!

Gafa uriasa a ziarului patronat de mogulul media Robert Murdoch: The Sun a anuntat intr-un editorial ca sotul reginei Elisabeta a II-a a decedat. In respectivul articol aparut online aparea informatia cum ca “Printul Philip, cunoscut ca Ducele de Edinburgh, a fost sotul Reginei Elisabeta a II-a (…) El a fost casatorit cu Regina Elisabeta a II-a. Cuplul regal a avut patru copii impreuna – Printul Charles, Printesa Anne, Printul Andrew si Printul Edward”.

Printul Philip si Duce de Edinburgh, in varsta de 95 de ani, a mai fost “omorat” inca o data si de presa franceza, care a preluat materialul din ziarul britanic. Desi The Sun a sters articolul dupa cateva minute de la publicare, a putut fi accesat in motoarele de cautate ale Google. Informatia falsa a aparut dupa ce Regina a convocat de urgenta o intalnire la palatul Buckingham, unde a anuntat ca Ducele de Edinburgh se retrage din viata publica incepand din toamna acestui an. “Printul Philip va participa la angajamentele programate anterior, atat individual, cat si insotind-o pe Regina. “Ulterior, Ducele nu va mai accepta invitatii pentru vizite si intalniri oficiale, desi acesta poate alege sa participe la anumite evenimente publice din cand in cand. Ducele de Edinburgh este Patronul si Presedintele a peste 780 de organizatii, cu care va fi asociat in continuare, desi nu va juca un rol activ prin participarea la evenimente. Majestatea sa Regina va continua sa participe la un program complet de evenimente cu sprijinul membrilor Familiei Regale”, se mai arata in document. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, chiar daca are 91 de ani, va continua sa-si respecte intregul program public.