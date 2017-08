Printul pedepsit, logodna-soc!

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai si fost Principe al Romaniei si-a anuntat logodna si intentia de a se casatori, anul viitor, cu Alina Maria Binder, fosta iubita a fiului politicianului liberal Vasile Blaga, Sebastian Blaga.

Nepotul Regelui Mihai, in varsta de 32 de ani, a cerut-o in casatorie pe iubita sa Alina Maria Binder, in varsta de 29 de ani, in vacanta pe care cei doi au petrecut-o luna trecuta in Cornwall. Inelul de logodna este datat 29 iulie 2017. Fostul principe nu a dezvaluit si daca unde s-a tinut logodna si s-a lasat cu vreun chef, rezumandu-se la gandurile sale despre viitor. ”Alina este o persoana foarte speciala pentru mine si imi doresc ca impreuna sa pasim intr-un nou si asumat capitol al vietii noastre … De asemenea, suntem increzatori ca valorile morale pe care le-am mostenit de la familiile noastre vor constitui piatra de temelie a unui viitor fericit impreuna”, a scris Nicholas Medforth-Mills pe pagina sa de Facebook.

Protocol indeplinit

Ca la marile case, mai ales ale celora prin ale caror vene curge sange albastru, Nicolae a respectat tot protocolul. ”Am cerut acordul parintilor domnisoarei Binder, acestia dandu-ne incuviintarea si bucurandu-se alaturi de noi. De asemenea, am impartasit fericita veste bunicului meu, Majestatea Sa Regele Mihai si familiei. Suntem incantati ca am primit binecuvantarile si mesajele Lor de felicitare”, a spus domnul Medforth-Mills. Atentie, insa, nici cu acest fericit eveniment Casa Regala nu a dispus anularea retragerii titlului de Principe al Romaniei.

Ochii vad, inima cere

Aceasta retragere a fost decisa de Regele Mihai pe 11 august 2015. Mai precis, biroul de Presa al Regelui I-a anuntat pe Nicolae, pe 11 august, printr-un comunicat de presa, ca Mihai I a semnat un document prin care i-a retras nepotului sau Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de “Principe al Romaniei” si calificativul de “Alteta Regala”. De asemenea, Regele Mihai I l-a exclus pe Nicolae din linia de succesiune la Coroana Romaniei. In comunicat se specifica faptul ca “Regele Mihai a luat deciziile de mai sus cu gandul la Romania timpurilor care vor veni dupa incheierea domniei si vietii fiicei sale, Margareta, Custodele Coroanei”. Pe atunci s-a speculat mult ca decizia Regelui a fost influentata de relatia pe care Nicolae a avut-o cu Nicoleta Cirjan cu care acesta ar avea o fetita. De altfel, Nicoleta i-a cerut acestuia sa recunoasca micuta drept fiica sa legitima, dar nu a acceptat efectuarea unui test ADN care sa ateste acest lucru.

Cine este Alina Maria Binder

Alina-Maria Binder a facut Scoala de Muzica si Arte Plastice din Bucuresti si a terminat Colegiul National I.L. Caragiale. Ulterior, a studiat la Academia de Studii Economice (ASE) si a absolvit un master in Relatii Internationale si Integrare Europeana la SNSPA. Logodnica fostului Principe Nicolae este pasionata de aviatie, drept pentru care urmeaza un curs pentru a putea obtine un atestat de copilot. De altfel, Alina a lucrat la o companie de transport. Ca poveste de alcov, relatia Alinei cu Sebastin Blaga, fiul lui Vasile Blaga s-ar fi consumat in urma cu sase ani.