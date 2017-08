Printul Paul mai cere o Romanie

Repudiat cu incapatanare de Casa Regala, distinsul vlastar al lui Carol al II-lea a gasit o cale de consolare: cere sa i se retrocedeze cu terenuri peste terenuri.

Neplacuta experienta traita in cazul retrocedarii fostei ferme regale Baneasa (caz in care printul Paul s-a trezit bagat la racoare pentru o perioada de timp, asta dupa ce izul ilegal al afacerii a atras atentia procurorilor) nu i-a taiat personajului in cauza apetitul pentru revendicari. Dimpotriva, dezinteresata sa alteta a declansat, in iulie, o adevarata ofensiva a revendicarilor tupeiste, prin care cere Tribunalului Bucuresti. Judecatoriei Sectorului 2 si tribunalelor din Timis, Ilfov si Calarasi recunoasterea dreptului sau de proprietate asupra unor terenuri aflate in respectivele zone. Dat fiind marele numar al tintelor revendicate, ca sa se satisfaca lacomia vlastarului cu sange mai mult sau mai putin albastru ar mai fi nevoie probabil de inca o Romanie, pe individ fiind clar ca-l intereseaza doar sa jumuleasca statul daca poate Dincolo de pretentiile intemeiate sau ba al printului recunoscut ca atare doar de instanta, se stie ca prost nu este cine da, nu cine cere. Ceea ce inseamna ca prost este statul roman in speta de fata, sau si mai exact facatorii de legi tembele care au permis scaparea de sub control al procesului firesc si corect de retrocedare. Printul dornic de capatuire pe de-a moaca doar profita de de o legislatie unica prin imbecilismul ei in toata zona fosta comunista si incearca sa faca un ban gramada exploatandu-si la sange descendenta din Carol al II-lea – un rege deloc glorios al Romaniei. Legea ii permite sa deschida procese peste procese si asta face, ca orice profitor ordinar de rand. Sau ca un inculpat sadea, in viziunea procurorilor.